Amgen Inc.: Anleger sind von den Chancen durch das Abnehmpräparat Maritide begeistert!

Amgen Inc. ist ein breit aufgestellter und profitabler Biotechnologiekonzern. Kürzlich konnte er die Investoren mit einer Wachstumsbeschleunigung im 1. Quartal sowie den Aussichten auf den Eintritt in den Multimilliarden-Dollar-Markt für die Behandlung von Übergewicht und Diabetes mit dem Medikament MariTide überzeugen.

Spezialist für Humantherapeutika

Amgen ist ein führendes Unternehmen im Bereich der biotechnologiebasierten Humantherapeutika. Zu den Vorzeigemedikamenten gehören die Erythrozyten-Booster Epogen und Aranesp, die Immunsystembooster Neupogen und Neulasta sowie Enbrel und Otezla für entzündliche Erkrankungen. Darüber hinaus ist der Konzern bei weiteren Krankheitsbehandlungen breit aufgestellt. Zum Beispiel führte das Unternehmen im Jahr 2006 sein erstes Krebstherapeutikum, Vectibix, ein und vertreibt die knochenstärkenden Medikamente Prolia/Xgeva und Evenity. Konkret ist Prolia ein Antikörper gegen den RANK-Liganden, der bei Patienten mit Osteoporose und erhöhtem Risiko für Frakturen den Knochen stärkt und das Frakturrisiko verringert. Das Präparat ist derzeit für rund 13,4 % des internationalen Konzernumsatzes von Amgen verantwortlich. Die Übernahme von Onyx im Jahr 2013 stärkte wiederum das therapeutische Onkologieportfolio des Unternehmens mit Kyprolis. Obendrein befinden sich Repatha (Senkung des Cholesterinspiegels), Aimovig (Migräne), Lumakras (Lungenkrebs) und Tezspire (Asthma) im Portfolio des Konzerns. Doch auch in der jüngeren Vergangenheit wurde die Expansion forciert. So wurde im letzten Jahr die Übernahme von Horizon Therapeutics plc für rund 27,8 Mrd. USD abgeschlossen, womit sich der Konzern mehrere Medikamente gegen seltene Krankheiten einverleibt hat. Hierzu zählt unter anderem Tepezza, ein Medikament gegen die Schilddrüsenaugenerkrankung. Amgen hat auch ein wachsendes Portfolio an Biosimilars. Die breite Aufstellung und hohe Qualität hat dazu beigetragen, dass Amgen im Jahr 2024 u.a. von Fast Company als eine der „weltweit innovativsten Unternehmen“ und von Forbes als einer der „besten großen Arbeitgeber Amerikas“ ausgezeichnet wurde.

