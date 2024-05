Aktien Asien/Pazifik: Zurückhaltung vor US-Preisdaten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag nur geringfügig verändert. Damit knüpften sie an die verhaltene Vortagsentwicklung an.

Erneut hielten die anstehenden Inflationsdaten aus den USA die Marktteilnehmer vor allzu großen Engagements zurück. "Galt bis vor wenigen Wochen noch ein erster Zinssenkungsschritt im Juni - spätestens jedoch im Juli - als ausgemachte Sache, erwarten die Anleger einen solchen inzwischen frühestens nach der Sommerpause", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg zur US-Geldpolitik. Die Produzentenpreise an diesem Dienstag seien ein Vorspiel.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,46 Prozent auf 38 356,06 Punkte. Daran änderten auch enttäuschende Zahlen von Sony nichts. Der Ausblick des Unternehmens hatte bei Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen gelegen. Grund war der Absatz der Playstation 5.

Etwas schwächer war die Entwicklung in China. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen gab zuletzt um 0,19 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong trat unterdessen auf der Stelle. Gewinne der Technologiewerte stützten damit nur bedingt. Aktien von Tencent und Alibaba waren vor Quartalszahlen gefragt. Deutliche Gewinne verzeichneten auch Tencent Music , die von besser als erwarteten Quartalszahlen profitierten.

Australische Aktien schwächelten unterdessen. Der S&P/ASX 200 verlor 0,30 Prozent auf 7726,80 Punkte./mf/jha/