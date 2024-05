DAX® - "inside day" zum Wochenauftakt

Nach den jüngsten Allzeithochs gönnte sich der DAX® zu Wochenbeginn den Luxus eines verhaltenen Starts. Dieses Mal blieb dem Aktienbarometer ein neues Rekordlevel oberhalb der Marke von 18.846 Punkten verwehrt. Das Innehalten zum Wochenauftakt können Anlegerinnen und Anleger zudem an der geringen Handelsspanne von weniger als 100 Punkten sowie der Tatsache, dass der DAX® innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag verblieb, festmachen. Mit dem dadurch entstehenden Innenstab zeigen die deutschen Standardwerte Respekt vor dem Widerstand in Form des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 18.771 Punkten). Letztlich gibt uns der ruhige Wochenstart die Gelegenheit, im „uncharted territory“ nach den nächsten Anlaufzielen Ausschau zu halten. Zunächst steckt die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Verschnaufpause bei 18.926 Punkten den nächsten Widerstand ab, ehe die runde 19.000er-Marke in den Mittelpunkt rückt. Wenn man die Kursentwicklung seit März als seitliche Schiebezone interpretiert, dann ergibt sich aus der Höhe der Tradingrange perspektivisch sogar ein Kursziel von rund 19.500 Punkten. Auf der Unterseite markiert dagegen das alte Allzeithoch bei 18.567 Punkten eine erste wichtige Rückzugsmarke.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

