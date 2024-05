EQS-News: Nagarro gibt Ergebnisse für Q1 '24 bekannt und verzeichnet profitables Wachstum

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

14. Mai 2024 – Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt und seine Quartalsmitteilung veröffentlicht.

Im ersten Quartal 2024 stieg der Umsatz auf 238,3 Mio. €, was einem Anstieg von 7,6 % gegenüber 221,4 Mio. € im vierten Quartal 2023 und 8,7 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal betrug 7,4 % auf Euro-Basis und 8,6 % in konstanter Währung. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz von 229,5 Mio. € im ersten Quartal 2023 um 3,8 % und währungsbereinigt um 5,0 %, während das organische Umsatzwachstum auf Euro-Basis 2,9 % betrug, währungsbereinigt jedoch um 0,4 % zurückging. Der Gross Profit stieg im ersten Quartal 2024 auf 63,9 Mio. € (nach der vorherigen Methode) bzw. auf 73,6 Mio. € (nach der aktuellen Methode)* von 61,4 Mio. € (nach der vorherigen Methode) im ersten Quartal 2023. Die Gross Margin blieb im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2023 mit 26,8 % (nach der vorherigen Methode) unverändert und lag nach der aktuellen Methode bei 30,9 %. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,8 Mio. € auf 39,2 Mio. € (entsprechend einer Marge von 16,4 %) im ersten Quartal 2024 von 31,4 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,7 %) im ersten Quartal 2023.

Das EBITDA stieg um 5,2 Mio. € von 30,8 Mio. € im ersten Quartal 2023 auf 36,0 Mio. € im ersten Quartal 2024. Das EBIT stieg um 3,6 Mio. € von 23,1 Mio. € im ersten Quartal 2023 auf 26,6 Mio. € im ersten Quartal 2024. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal 2024 um 1,4 Mio. € auf 16,6 Mio. € von 15,1 Mio. € im ersten Quartal 2023.

Der operative Cashflow stieg im ersten Quartal 2024 auf 25,9 Mio. € von 17,0 Mio. € im ersten Quartal 2023. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl vertragliche Vermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, hat sich von 84 Tagen am 31. Dezember 2023 auf 80 Tage am 31. März 2024 leicht verbessert.

Der Net Promoter Score aus der im ersten Quartal 2024 durchgeführten Umfrage zur Kundenzufriedenheit lag bei 66. Das Unternehmen verringerte im ersten Quartal 2024 die Zahl der Fachkräfte auf Nettobasis um 145 auf 18.268.

Monika Gupta, Managing Director bei Nagarro, sagte: „Nagarro bleibt der bevorzugte Partner für die digitale Transformation unserer Kunden. Wir gehen davon aus, dass mit wachsendem Vertrauen in der Wirtschaft auch die Möglichkeiten für transformative Arbeit mit unseren Kunden zunehmen werden, um sie dabei zu unterstützen, sich zu einer auf den Menschen ausgerichteten, digital orientierten Organisation zu entwickeln.“

Nagarro SE wird am 14. Mai 2024 um 13:00 Uhr MESZ (04:00 Uhr PT / 06:00 Uhr CT / 07:00 Uhr ET / 12:00 Uhr BST / 15:00 Uhr GST / 16:30 Uhr IST / 19:00 Uhr SGT / 20:00 Uhr JST) ein Analysten- und Investorenmeeting in Form einer Videokonferenz abhalten.

Nagarro SE wird am 14. Mai 2024 um 14:30 Uhr MESZ (05:30 Uhr PT / 07:30 Uhr CT / 08:30 Uhr ET / 13:30 Uhr BST / 16:30 Uhr GST / 18:00 Uhr IST / 20:30 Uhr SGT / 21:30 Uhr JST) einen Call für Privatanleger abhalten.

Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vorab unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/quarterly-statement-call-q1-2024.

* Nagarro hat die Definition der Umsatzkosten ab dem ersten Quartal 2024 geändert, um sie besser an die anderer IT-Dienstleistungsunternehmen anzupassen.



Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, “fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Enterprise”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 18.250 Mitarbeitende und ist in 36 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

