Tagesausblick für 15.05.: Anleger warten auf US-Konsumentenpreise. 5 DAX-Titel mit Zahlen

Der DAX® setzte sich im Tagesverlauf bei rund 18.700 Punkten und damit im Bereich des Schlussstand von gestern fest. Die Nebenwerteindizes MDAX® und SDAX® wurden hingegen von guten Unternehmensmeldungen deutlich nach oben geschoben. Die heute veröffentlichten Daten zu den US-Produzentenpreisen lagen über den Erwartungen der meisten Experten. Morgen werden die vielbeachteten Konsumentenpreisdaten erwartet und möglicherweise Signale für den Zinskurs der Fed liefern.

An den Anleihemärkten blieb es heute weitgehend ruhig. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere pendelten in einer engen Range um den Schlussstand von gestern. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen Gold und Silber. Die Investoren warten auf weitere Inflationsdaten aus den USA. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hangelte sich derweil weiter nach unten und hat dabei die Marke von 83 UD-Dollar bereits unterschritten. Der stark rückläufige Renditespread zwischen US-Staatspapieren und vergleichbaren europäischen Renten trug dazu bei, dass der Euro/US-Dollar-Kurs seit rund einem Monaten steigt. Inzwischen wurde die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Die nächste Hürde liegt bei 1,086 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Life Science-Konzern Bayer konnte im ersten Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer weitgehend erfüllen und schloss leicht im Plus. Der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 24,50 läßt jedoch noch auf sich warten. Commerzbank präsentierte sich im Vorfeld der morgen zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen deutlich fester und klopfte an die Oberkante des kurzfristigen Seitwärtstrends. Anleger honorierten den Deal von Delivery Hero mit UBER über foodpanda in Taiwan. Die Aktien legte kräftig zu und übersprang die wichtige charttechnische 200-Tage Linie. Bei EUR 33,20 liegt der nächste Widerstand. Ein Durchbrechen würde Raum für weitere Kursgewinne geben. Unterstützung liegt im Bereich EUR 24,00-24,70. Auch die Aktie von Nordex wurde von Anlegern stark nachgefragt. Die Zahlen zum 1. Quartal sorgten für eine positive Stimmung. So konnte der Windanlagenbauer wieder schwarze Zahlen schreiben. VW (Vz.) profitierte von positiven Analystenkommentaren und brach aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus.

Morgen werden unter anderem Aareal Bank, Allianz, Bilfinger, Ceconomy, Commerzbank, E.ON, Hapag Lloyd, LEG Immobilien, Merck, RWE, SFC Energy, ThyssenKrupp und TUI Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Aixtron, BMW, Daimler Truck, Ionos, Jungheinrich, SAP und Vossloh laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

France-Inflation Final

Euro Zone-GDP Flash

German chancellor consults with economic experts

United States-Retail Sales

United States-CPI

United States-Empire State

Minneapolis Fed’s Kashkari participates in fireside chat on

Colombia to release first quarter economic growth figures – Colombia’s statistics agency will release first quarter economic growth figures.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.767/18.838/18.915 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.215/18.289/18.426/18.528/18.689 Punkte

Nach der Rally in der vergangenen Woche hat der DAX® in der neuen Woche den Rückwärtsgang eingelegt und konsolidierte zunächst bis 18.689 Punkte nach unten. Zwischen 18.689 und 18.767 Punkten deutet sich nun eine Stabilisierung an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten nach der jüngsten Konsolidierung nun eine Trendwende nach oben an. Gelingt der Ausbruch über 18.767 Punkte eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 18.915 Punkte (161,8%-Retracementlinie). Aktuell zeigen die Bullen keine großen Schwächen. Sinkt der Index jedoch signifikant unter 18.689 Punkte droht ein Rücksetzer bis 18.528 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 22.03.2024 – 14.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.05.2019 – 14.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX®am 31.05.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz, dennoch können Verluste drohen. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XNR* 101,25%** 31.05.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 30.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.05.2024; 17:10 Uhr; Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD0D0B 34,92 15.237,2211 15.237,2211 5,38 Open End DAX® HD22TK 17,83 16.947,3752 16.947,3752 10,60 Open End DAX® HD54HV 8,89 17.850,2728 17.850,2728 21,47 Open End DAX® HD5DT3 6,96 18.045,3648 18.045,3648 27,58 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.05.2024; 17:10 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD5H7Q 35,27 22.247,1282 22.247,1282 -5,28 Open End DAX® HD30TA 18,80 20.599,4248 20.599,4248 -9,88 Open End DAX® HD192N 12,73 19.993,0689 19.993,0689 -14,52 Open End DAX® HD20QR 7,50 19.467,0157 19.467,0157 -24,44 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.05.2024; 17:10 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!