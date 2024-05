Heidelberger Druck sieht Erholung der Auftragslage - Umsatz 2023/2024 stabil

In einem herausfordernden Umfeld hat Heidelberger Druck zum Ende des abgeschlossenen Geschäftsjahres wieder mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang in den drei Monaten bis Ende März habe sich mit knapp 600 Millionen Euro "deutlich verbessert", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit. Noch im dritten Geschäftsquartal war die Situation deutlich schwächer - nun seien die Geschäfte in Asien, insbesondere in China, besser gelaufen.

Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte der Hersteller von Druckmaschinen im abgeschlossenen Geschäftsjahr (per Ende März) den Umsatz bei rund 2,4 Milliarden Euro stabil halten. Auch im Tagesgeschäft verdienten die Heidelberger bereinigt um Sondereinflüsse in etwa so viel wie im Jahr zuvor.

Mitte April war überraschend bekannt geworden, dass der bisherige Konzernchef Ludwin Monz sein Amt niederlegt. Auf ihn folgt der frühere S.Oliver-Chef Jürgen Otto.