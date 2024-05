Die meistgehandelten Produkte

Am Donnerstag verzeichnet der DAX® zunächst einen Aufwärtstrend, welcher am Freitag allerdings wieder rückläufig war.

Anleger:innen sicherten sich heute gegen fallende Kurse ab, nachdem mit Hochspannung die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag erwartet wird. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute der DAX®, die Deutsche Bank und Alphabet hoch im Kurs. Trotz verhaltener Reaktionen auf die Jahreshauptversammlung der Deutschen Bank bleibt ein klarer Aufwärtstrend erkennbar, was Trader zum Kauf von Call-Optionsscheinen animierte. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Long-Produkte auf den MDAX®, Rheinmetall, den S&P 500, Bank of America und den DAX®. Rheinmetalls Auftragsbücher sind so voll wie noch nie. Trotz der zurückhaltenden Entwicklung der letzten Wochen ist eine Verbesserung zu erwarten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD1S0A 41,44 942,99 496,331819 USD 2,07 Open End Rheinmetall Call HD3MKF 13,14 510,8 380,821897 EUR 3,84 Open End DAX® Call HD2SRT 2,3 18649 16368,016384 Punkte 7,85 Open End DAX® Put HD186Q 11,39 18644 19775,090208 Punkte 17,97 Open End DAX® Call HD26ZX 14,31 18649 17224,778165 Punkte 12,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.05.2024; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX Call HD04G7 39,46 18659,36 15200,00 Punkte 4,73 17.12.2024 DAX Call HD04GF 32,11 18659,36 16000,00 Punkte 5,82 17.12.2024 DAX Call HD3WWW 23,52 18659,36 17700,00 Punkte 7,75 17.06.2025 Deutsche Bank AG Call HD1CMW 1,51 15,58 20,00 EUR 10,68 17.06.2026 Alphabet Inc. C HD4PCU 3,29 174,95 170,00 USD 5,93 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.05.2024; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Mdax Performance HC15NB 15,58 27434,3 22928,418397 Punkte 6 Open End Rheinmetall AG HC74ZZ 36,35 508 462,172325 EUR 10 Open End S & P 500 HD4A2Y 9,11 5295,75 6356,52 Punkte -5 Open End Bank of America Corp. HD31KX 18,01 39,235 31,384888 USD 5 Open End DAX Short HC6WGZ 4,32 18668 22487,417865 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.05.2024; 09:36 Uhr;

