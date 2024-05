ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Schott Pharma auf 33 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 40 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet passte sein Bewertungsmodell in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Gewinnwarnung an die schwächeren Aussichten für das Geschäft mit Polymerspritzen an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2024 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

