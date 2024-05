IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone begrüßt den Biopharma-Manager Dr. Ram Petter zur Förderung strategischer Kooperationen

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone begrüßt den Biopharma-Manager Dr. Ram Petter zur Förderung strategischer Kooperationen

TORONTO und HAIFA, Israel, 17. Mai 2024 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das Unternehmen oder NurExone), ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, begrüßt stolz Dr. Ram Petter, Ph.D., MBA, als Berater, um die strategischen Kooperationen des Unternehmens voranzutreiben. Mit einem angesehenen Hintergrund in der Pharmaindustrie, einschließlich bedeutender Tätigkeiten und Schlüsselrollen bei Teva Pharmaceuticals, signalisiert die Hinzufügung von Dr. Petter, dass NurExone bereit für Branchenpartnerschaften und Lizenzvereinbarungen ist.

Dr. Petter wird seine Erfahrung nutzen, um die operativen Aktivitäten von NurExone zu unterstützen und das strategische Engagement des Unternehmens zu fördern, um das Potenzial von NurExone voll auszuschöpfen und seine Reichweite zu maximieren. Die Ernennung von Dr. Petter unterstreicht das Engagement von NurExone, Innovationen voranzutreiben und effektive kommerzielle Partnerschaften aufzubauen, um die Umsetzung der Vision des Unternehmens in der regenerativen Medizin zu beschleunigen.

"Unsere ExoTherapy Drug Delivery-Plattform ist bereit für Industriepartnerschaften, die auf klinische Indikationen über akute Rückenmarksverletzungen hinaus abzielen", sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, "Rams umfassende Erfahrung und sein strategischer Scharfsinn werden bei der Anbahnung dieser wichtigen Kooperationen sehr hilfreich sein".

Die Beteiligung von Dr. Petter an NurExone impliziert keine Verbindung zu Teva Pharmaceuticals.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden können. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte nach intranasaler Verabreichung bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen. ExoPTEN hat von der FDA den Orphan Drug Status erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neue Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind.

Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Vorstandsvorsitzender und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investitionsbeziehungen - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investment Relation - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen", die die gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über den Abschluss von Industriepartnerschaften und/oder Lizenzvereinbarungen durch die Gesellschaft, die Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch Dr. Petter und die Erleichterung des Engagements der Gesellschaft, um das Potenzial auszuschöpfen und die Reichweite zu maximieren, die Produkte der Gesellschaft, die für Partnerschaften bereit sind, und die NurExone-Plattformtechnologie, die neue Lösungen für Arzneimittelhersteller bietet.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir eine Reihe von wesentlichen Annahmen zugrunde gelegt, darunter die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Branchen und Ländern, in denen wir tätig sind, die allgemeinen Marktbedingungen, die Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, das Engagement von Dr. Petter mit den angestrebten Ergebnissen, der Abschluss neuer Partnerschaften und/oder Lizenzvereinbarungen durch die Gesellschaft und die Tatsache, dass die NurExone-Plattformtechnologie neue Lösungen für Arzneimittelhersteller bieten wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium der Gesellschaft, dem bisherigen Fehlen von Einnahmen, staatlichen Vorschriften, der Marktakzeptanz ihrer Produkte, dem raschen technologischen Wandel, der Abhängigkeit von Schlüsselmitarbeitern, dem Schutz des geistigen Eigentums der Gesellschaft, dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch die Gesellschaft, der Abhängigkeit von den strategischen Partnern der Gesellschaft sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 29 bis 36 des Geschäftsberichts der Gesellschaft vom 30. März 2023 erörtert werden. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig in Betracht gezogen werden und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/05/17/2884468/0/en/NurExone-Welcomes-Biopharma-Exec-Dr-Ram-Petter-to-Drive-Strategic-Collaborations.html

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.