PathAI kündigt Early-Access-Programm an, um die Einführung von AISight Image Management System in anatomisch-pathologischen Laboren in ganz Europa voranzutreiben

PathAI, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Pathologie, kündigte heute ein neues Early Access Program (EAP) an, um die Einführung seines AISightTM Image Management System (IMS) in Kontinentaleuropa zu fördern.1 Anfang 2023 kündigte PathAI ein ähnliches Programm für Laborein den USA an, an dem mehr als 50 Labore teilnahmen, von denen viele die langfristige Nutzung des AISight Image Management Systems und der breiten Palette an KI-Produkten von PathAI untersuchten.

Im Rahmen des EAP können AP-Labore in Europa AISight, eine moderne und Cloud-basierte digitale Pathologielösung, die mit der GDPR konform ist, testen sowie reale Validierungsstudien der KI-Produkte von PathAI wie ArtifactDetect, TumorDetect, AIM-TumorCellularity, AIM-PD-L1 und AIM-HER2 durchführen und veröffentlichen.2

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns nun verstärkt darauf konzentrieren können, das AISight Image Management System den Laboren in Europa zugänglich zu machen. Wir freuen uns darauf, mit europäischen Laboren zusammenzuarbeiten, um den Zugang zur digitalen Pathologie zu demokratisieren, die Erfahrung der Pathologen zu verbessern und letztendlich die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern", sagte Nick Brown, Chief Growth Officer bei PathAI.

AISight ist eine Cloud-basierte Plattform, die effiziente End-to-End-Workflows in der digitalen Pathologie ermöglicht. AISight bietet erstklassige Funktionen für den Ausgleich und die Zuweisung von Fallzahlen, die Priorisierung von Falllisten, die Aufnahme von Bildern, die Bildbetrachtung, Tools für die Zusammenarbeit sowie die Bild- und Fallverwaltung. Über AISight Link kann AISight auch bidirektional mit Laborinformationssystemen integriert werden, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Anatomisch-pathologische Labore jeglicher Größe und aller Fachrichtungen - einschließlich Gesundheitssystemen, Universitätskliniken und Referenzlaboren - können AISight nutzen.

"PathAI hat hervorragende Denkanstöße gegeben und hat unserer Einrichtung dabei geholfen, einen modernen, digitalen Pathologie-Workflow der nächsten Generation zu entwickeln, der vielseitige Anwendungsfälle wie Forschung, klinische Studien und Diagnostik umfasst", sagte Prof. Dr. Jan Budczies, Leiter der Medizinischen Bioinformatik an der Universität Heidelberg. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PathAI im Rahmen dieses Early-Access-Programms und darauf, die Vorteile ihres wachsenden Portfolios an Funktionen und Algorithmen auf AISight zu nutzen, beginnend mit unserer Abteilung für Molekularpathologie, wobei wir besonders daran interessiert sind, die Machbarkeit der Schätzung des Tumorzellgehalts und der genaueren Charakterisierung von Immunzellinfiltraten durch den Einsatz von digitaler Pathologie und künstlicher Intelligenz zu verstehen."

AISight ermöglicht Pathologen einen nahtlosen Zugriff auf eine breite Palette von Algorithmen zur Optimierung von Arbeitsabläufen, zur standardisierten Quantifizierung von Biomarkern und zur Fallpriorisierung der nächsten Generation, darunter ArtifactDetect, TumorDetect, AIM-TumorCellularity, AIM-PD-L1 (NSCLC, HNSCC, Melanom, Urothelial) und AIM-HER2 Breast Cancer, und kann auf Anfrage auch Algorithmen von Drittparteien bereitstellen.

"Wir haben AISight in unserer Abteilung bereits seit einigen Monaten getestet. In unserer Abteilung für Molekularpathologie sind wir besonders daran interessiert, die Machbarkeit der Schätzung des Tumorzellgehalts durch Bildanalyse zu verstehen. AIM-TumorCellularity von PathAI ist ein Instrument, das die Zeit bis zur Behandlung von Patienten, die einen molekularen Test benötigen, verkürzen kann", sagte Prof. Dr. Holger Moch, Direktor der Pathologie an der Universität Zürich und Berater von PathAI. "PathAI ist auf unsere besonderen Bedürfnisse eingegangen und war ein wertvoller Denkpartner, der uns bei der Auswahl der modernsten und innovativsten digitalen Pathologielösung auf dem Markt unterstützt hat. Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft mit PathAI und freuen uns darauf, von ihrem wachsenden Portfolio an Algorithmen und Funktionsverbesserungen auf AISight zu profitieren."

"Wir haben die Algorithmen AIM-PD-L1 NSCLC und AIM-TumorCellularity NSCLC in den letzten Monaten in unserer Einrichtung als Teil einer großen Forschungskohorte eingesetzt", sagte Dr. Jose Palacios, Direktor der Pathologie am Ramon y Cajal Hospital in Madrid, Spanien. "Angesichts des Erfolgs, den wir in unserer eigenen Einrichtung gesehen haben, ist die Nachfrage nach der Nutzung dieser Algorithmen in ganz Spanien gestiegen, und wir arbeiten mit mehr als 10 Krankenhäusern in ganz Spanien zusammen, um diese Tools zu implementieren."

PathAI erwartet die IVDR-Zertifizierung von AISight Dx für die Primärdiagnose bis zum 3. Quartal 2024. Teilnehmer des Early-Access-Programms werden die ersten sein, die Zugang zu dieser Plattform erhalten. Um mehr über AISight zu erfahren, besuchen Sie unsere Website. Das Team von PathAI wird auch an kommenden Konferenzen teilnehmen, darunter der European Congress of Digital Pathology in Vilnius, Litauen (5.-8. Juni), der European Congress of Pathology in Florenz, Italien (7.-11. September), und der DP/AI Congress in London, Großbritannien (7.-8. Dezember).

PathAI ist das einzige KI-fokussierte Technologieunternehmen, das umfassende Lösungen für die Präzisionspathologie anbietet, von Nasslabordienstleistungen bis hin zur Bereitstellung von Algorithmen für klinische Studien und Laboranwendungen. Die KI-gestützten Modelle des Unternehmens, die mit Daten aus mehr als 15 Millionen Annotationen geschult und validiert wurden, können zur Optimierung der Analyse von Pathologieproben eingesetzt werden, um die Effizienz und Genauigkeit der Pathologieinterpretation zu verbessern, die therapeutische Wirksamkeit besser einzuschätzen und die Arzneimittelentwicklung für komplexe Krankheiten zu beschleunigen.

Der Hauptsitz von PathAI befindet sich in Boston, MA. Für weitere Informationen gehen Sie zu www.pathai.com.

