EQS-News: Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe – Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe – Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt



23.05.2024

Strategische Akquisition: Komplementäres Produktportfolio und breite Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa

Gerresheimer untermauert führende Marktposition als Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche

Höhere Profitabilität und Steigerung des EPS

Düsseldorf, 23. Mai 2024. Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") über den Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe („Bormioli Pharma“) unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund 800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund 10. Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte in Europa. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Die Akquisition wird die mittelfristige Adj. EBITDA-Marge kurzfristig voraussichtlich um 50 bis 100 Basispunkte und das Ergebnis pro Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Die Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.

„Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen hinter unsere Wachstumsambitionen“, so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Bormioli Pharma passt strategisch ideal zu uns und beschleunigt unsere Transformation zum integrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere erweitern wir damit unser Portfolio um weitere High Value Solutions. Beide Unternehmen ergänzen sich sowohl im Produktportfolio als auch in der regionalen Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa.“

"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von Triton. Seit unserem Investment hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine substanzielle Transformation durchlaufen mit zweistelligem profitablem Wachstum", sagt Moritz Gudenus, Investment Advisory Professional bei Triton. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gerresheimer einen großartigen Partner für das Unternehmen gefunden haben, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird.“

Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: “Die Unterstützung von Triton hat es uns ermöglicht, unsere Position im Bereich Verpackungen für die Pharma-Industrie auszubauen – als Komplettanbieter von der Technologie bis zum Produktangebot. Wir danken dem Triton-Team für die Unterstützung und freuen uns auf das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit Gerresheimer.“

Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio

Bormioli Pharma ist wie Gerresheimer in den letzten Jahren zweistellig profitabel gewachsen und zählt führende Pharmaunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und einer Adj. EBITDA-Marge von ca. 21 %. Darüber hinaus werden durch die Übernahme kurz- und mittelfristig Synergien in Höhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes erwartet. Bormioli Pharma stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma mit fünf Produktionsstandorten in Italien, Frankreich und Deutschland zu den führenden Anbietern für pharmazeutische Kunststoff-Systeme und -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt Bormioli Pharma mit vier Produktionsstandorten in Italien und Deutschland über ein attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische Primärverpackungen.

Transkation unterstützt Transformation zum System- und Lösungsanbieter

Die Akquisition von Bormioli Pharma beschleunigt gleichzeitig die weitere Transformation von Gerresheimer zum System- und Lösungsanbieter im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g. So kann Gerresheimer künftig verstärkt integrierte Lösungen aus Primärverpackung und passender Verschlussoption anbieten und wird zu einem der führenden Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche.

Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer, starker Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Moulded Glass Geschäft würde pro forma 2024 einen Umsatz von rund 750 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 21 % vor Synergien erzielen.

Starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit

Gerresheimer und Bormioli Pharma teilen ein starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Beide haben strukturierte Innovationsprozesse im Unternehmen implementiert, die z. B. besonders nutzerfreundliche, barrierefreie und sichere Systeme- und Lösungen entwickeln oder Primärverpackungen intelligent vernetzen. Gleichzeitig haben sich beide Unternehmen ambitionierte

Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt und arbeiten unter anderem gemeinsam mit Kunden an umweltfreundlicheren Primärverpackungslösungen.



Finanzierung der Transkation durch Bankenkonsortium

Die Transaktion wird über ein Brückendarlehen von einem Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert.

Telefonkonferenz

Gerresheimer wird am 23. Mai 2024 um 09:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz zur Transaktion abhalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/praesentationen

Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und investiert über drei sich ergänzende All-Weather-Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

www.triton-partners.com

Über Bormioli Pharma

Bormioli Pharma arbeitet eng mit der pharmazeutischen Industrie und allen Unternehmen zusammen, die weltweit an der Zukunft des Gesundheitswesens arbeiten. Als weltweit anerkannter Akteur in der Verpackungsindustrie bedient das Unternehmen den pharmazeutischen und biopharmazeutischen Markt mit Komplettlösungen, einschließlich Glas- und Kunststoffflaschen, Kunststoff- und Aluminiumverschlüssen und Zubehör. Die breite Produktpalette von Bormioli Pharma wird mit Blick auf Innovationen und die immer wichtiger werdenden Fragen der Nachhaltigkeit entwickelt und hergestellt. Außerdem ist jedes Produkt dank einer genauen Segmentierung des Portfolios speziell für den Zielmarkt konzipiert. Bormioli Pharma ist weltweit in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter in 9 Werken in Europa, die auf die Herstellung von Glas- und Kunststoffverpackungen spezialisiert sind. Das Unternehmen verkauft jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Stück. Als Partner der pharmazeutischen Industrie investiert und innoviert Bormioli Pharma mit einem Ziel vor Augen: die Gesundheit zu einer positiven Praxis zu machen, die allen zur Verfügung steht und den Planeten schont.

www.bormiolipharma.com/de

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.

Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG

Presse

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com



Investor Relations

Vice President Investor Relations

T +49 152 900 14145

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Guido PickertVice President Investor RelationsT +49 152 900 14145

Gerresheimer AG
Klaus-Bungert-Str. 4
40468 Düsseldorf
Deutschland

