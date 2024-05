Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Chip-Entwickler AMD. Der ewige Zweite hinter Nvidia hat in absehbarer Zeit kaum Chancen, auch nur ansatzweise an Umsatz oder Gewinn von Nvidia heranzureichen. Trotzdem ist die Bewertung am Markt ähnlich hoch. Was im ersten Moment zu teuer erscheint, relativiert sich schnell, wenn man die Performance mit dem Nasdaq vergleicht.