Wochenausblick: Fehlende Impulse für den Markt

Der DAX® konnte seinen anfänglichen Verlust im Verlauf des Handelstages wieder aufholen und endet die Woche mit fast unverändert. Angesicht der Flaute bei den wirtschaftlichen Daten und Unternehmenszahlen nächste Woche ist mit einem weiter richtungslosen Handel zu rechnen.

Am Montag bleiben die US-Aktienmärkte wegen Memorial-Day geschlossen. Futures werden nur bis 19:00 Uhr gehandelt.

Auf der Anleiheseite zog die Rendite für 10-jährige deutsche Staatsanleihen im Wochenverlauf an und lag bei 2.58%. Auch in den USA legte die Rendite leicht zu, nachdem die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung verflogen ist. 10-jährige US Staatsanleihen notierten bei 4,47%. Die Edelmetalle gaben im Wochenverlauf nach. Das ist die erste Verlustwoche nach 3 positiven Wochen. Silber hatte in diesem Zug noch ein 11 Jahreshoch erreicht.

Unternehmen im Fokus

Zu den Wochengewinnern zählten die Titel von Hypoport und Elmos Semiconductor. Beide Titel konnten ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Auf der negativen Seite verlor Varta und Evotec deutlich an Wert.

Kommende Woche wird Aroundtown Zahlen veröffentlichen.

Eckert & Ziegler, Exxon Mobil, Freenet, Glencore, Kion Group, MorphoSys, Salzgitter, SMA Solar Technology, TAG immobilien und Volkswagen laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONTAG 27 MAI 2024

The European Central Bank’s chief economist Philip Lane gives a speech about inflation in the euro zone at the Institute of International and European Affairs in Dublin.

DIENSTAG 28 MAI 2024

ECB publishes Consumer Expectations Survey

MITTWOCH 29 MAI 2024

Federal Reserve issues Beige Book

DONNERSTAG 30 MAI 2024

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on „economic outlook and leadership“

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks to Economic Club of New York

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks in El Paso, Texas

FREITAG 31 MAI 2024

keine Termine

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.690/18.771/18.887 Punkte Unterstützungsmarken: 18.428/18.523/18.622 Punkte Der DAX® hat seinen Aufwärtstrend seit Mitte April erfolgreich getestet. Auf dem Niveau von 18.525 traten die Bullen wieder auf das Parkett. Widerstand lieferte die untere Bandbreite des Seitwärtstrendkanal bei 18.622. Zum Schluß haben die Bullen den Index wieder in den Trendkanal geschoben. Im Stundenchart sind die Indikatoren MACD und RSI im positiven Bereich. Mangels Impulsen von der ökonomischen und Unternehmens Front tun sich die Anleger schwer, sich auf eine Richtung festzulegen. Der Markt dürfte daher seine Seitwärtsbewegung weiterführen. Das Bild würde sich jedoch eintrüben, falls die Aufwärtstrendline nach unten durchbrochen wird. Dann muss mit einer ausgedehnteren Korrektur gerechnet werden. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 30.04.2024 – 24.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenschart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.05.2019 – 20.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC8HPA 37,16 14.900,840183 Pkt. 14.900,840183 Pkt. 5,00 Open End DAX® HD1ZX54 18,54 16.761,548987 Pkt. 16.761,548987 Pkt. 10,04 Open End DAX® HD4Y1P 9,26 17.692,723959 Pkt. 17.692,723959 Pkt. 20,11 Open End DAX® HD5DMC 6,13 18.100,00 Pkt. 18.100,00 Pkt. 29,93 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.05.2024; 11:05 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD5L9T 37,28 22.340,342041 Pkt. 22.340,342041 Pkt. 4,99 Open End DAX® HD2SSS 1,86 20.445,969709 Pkt. 20.445,969709 Pkt. 10,03 Open End DAX® HD1D4P 12,47 19.852,110554 Pkt. 19.852,110554 Pkt. 14,87 Open End DAX® HD1SRG 9,34 19.542,286378 Pkt. 19.542,286378 Pkt. 19,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.05.2024; 11:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!