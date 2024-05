Tagesausblick für den 28.5.2024: An der Börse nichts Neues

Es war ein ruhiger Handelstag an den deutschen Börsen. Durch den Feiertag in England und den USA fehlten die Impulse. Der DAX® konnte leicht zulegen und handelt weiterhin in seinem Seitwärtstrendkanal.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich entgegen der Erwartungen nicht weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stagnierte im Mai auf dem Vormonatswert von 89,3 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Zuvor war das Barometer drei Mal in Folge geklettert. Anleger hatten mit einem erneuten Anstieg gerechnet.

Die Investoren werden ihren Blick erneut auf die Geldpolitik richten. Die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September wurde vergangene Woche zuerst von den jüngsten US-Konjunkturdaten entflammt. Dann drückten die Protokolle der letzten Fed-Sitzung allerdings auf die Stimmung.

Die EZB steht laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane in den Startlöchern für eine Zinssenkung in der kommenden Woche. „Wenn es keine größeren Überraschungen gibt, reicht das, was wir derzeit sehen, aus, um das oberste Niveau der Restriktion wegzunehmen“, sagte Lane der „Financial Times“.

Die Rendite an den deutschen Anleihemärkten gab demzufolge nach und notierte im 10-Jahresbereich bei 2,53% . Bei den Edelmetallen glänzte vor allem Silber. Die Feinunze stieg wieder über USD 31,00. Bei Öl tat sich nicht viel. Brent als auch WTI stiegen leicht und notierten bei USD 82,80 bzw. 78,41.

Unternehmen im Fokus

Die zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegenen Aktien des Internetdienstanbieters IONOS wurden am Montag von Gewinnmitnahmen belastet. Eine nicht mehr optimistische Einschätzung der Aktie durch die US-Bank Morgan Stanley wurde als Ursache ausgemacht. In der Vorwoche hatte die Aktie ein Rekordhoch erreicht. Im Gegenzug griffen Anleger bei der Aktie von VERBIO zu. Der Titel befindet sich gerade in einer Konsolidierungsphase zwischen EUR 16,38 und 23.20. Bei Porsche Automobil Holding gaben die Investoren Gas. Die Aktie stieg nach dem erfolgreichen Test der wichtigen 200 Tage. Der Weg nach oben wird allerdings erst über der Marke von EUR 50,87 frei. Der Unterstützungsbereich liegt bei EUR 47,32 – 47,94.

Morgen laden unteranderem Eckert & Ziegler, Fraport, OMV, SMA Solar Technology und TAG Immobilien zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

8:00 – Germany-WPI

10:00 – ECB publishes Consumer Expectations Survey

16:00 – United States-Consumer confidence

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.771/18.852/18.887 Punkte Unterstützungsmarken: 18.352/18.428/18.523 Punkte Der DAX® ist weiter in seinen Seitwärtstrendkanal gefangen. Die Aufwärtsrendlinie wurde erfolgreich getestet. Diese sollte eine solide Unterstützung bieten. Mangels Impulse und aufgrund des US-Feiertags kam der Index nur leicht voran. Die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX® weiterhin seitwärts laufen wird, ist hoch. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 08.05.2024 – 27.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.05.2019 – 27.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD5L9T 36,02 22.340,342041 Pkt. 22.340,342041 Pkt. 5,20 Open End DAX® HD5JJJ 18,59 20.660,00 Pkt. 20.660,00 Pkt. 10,01 Open End DAX® HD192M 12,13 19.959,124371 Pkt. 19.959,124371 Pkt. 15,02 Open End DAX® HD1D4J 9,31 19.672,865093 Pkt. 19.672,865093 Pkt. 20,11 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2024; 14:30 Uhr