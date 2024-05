AKTIE IM FOKUS: Symrise steigen dank Kaufempfehlung - Festigt Sechswochenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktien von Symrise am Dienstag nach oben getrieben. Im frühen Xetra-Handel stieg der Kurs um bis zu 3,7 Prozent. Die Aktie schraubte damit ihren höchsten Stand seit sechs Wochen weiter nach oben bis auf 110 Euro. Das Plus schwächte sich im Verlauf zwar etwas auf 2,4 Prozent ab, dies reichte aber weiterhin für die Spitzenposition im Dax .

Analystin Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank stufte Symrise von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 105 auf 120 Euro. Etwas Gegenwind für den Duftstoff- und Aromenhersteller gebe es mit Margendruck und Lohnanstiegen noch immer, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aber die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung mit Kostenkürzungen, die sich im ersten Halbjahr entfalteten. Sie rechnet mit einem soliden Bericht zum zweiten Quartal und damit auch einem ordentlichen Halbjahresfazit./tih/jha/