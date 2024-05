DAX wieder auf Rekordkurs

Ifo-Geschäftsklima stagniert

DAX startet erfolgreich in die KW 22

Konsumentenstimmung im Fokus

Das Ifo-Geschäftsklima stagnierte im Mai bei rev. 89,3 Punkten, nach zuvor drei Anstiegen in Folge. Während die Erwartungen zum vierten Mal in Folge zugelegt haben, verzeichnete die Lageeinschätzung einen Dämpfer. Nach mehreren positiven Überraschungen seitens der Konjunkturdaten in den zurückliegenden Wochen ist dies ein leichter Rückschlag. Angesichts der drei zurückliegenden Anstiege stützt die Stagnation des Geschäftsklimas im Mai zwar den vorsichtigen Optimismus der Bundesbank bezüglich einer fortgesetzten Erholung der Konjunktur im zweiten Quartal. Die Bäume wachsen aber gleichwohl nicht in den Himmel. Positiv ist vor allem zu werten, dass die Erwartungen zum vierten Mal in Folge gestiegen sind und erstmals seit April 2023 die Marke von 90 Punkten hinter sich gelassen haben. Die weltwirtschaftliche Lage hat sich stabilisiert, der Inflationsdruck lässt sukzessive nach, und die EZB steht kurz vor ihrer ersten Zinssenkung. All dies sind Argumente für eine Erholung der deutschen Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf. Risiken und Unwägbarkeiten bleiben jedoch, u.a. die geopolitische Lage sowie die Möglichkeit, dass auf die ersehnte EZB-Zinswende nur sehr zögerlich weitere geldpolitische Lockerungsschritte folgen werden.Der DAX-Index hat bereits am vergangenen Freitag aus markttechnischer Sicht eine „Schlüsselumkehr“ im Chartbild verankert. Zu Beginn der aktuellen Kalenderwoche setzte sich dieser positive Trend fort. Der Index verzeichnete ein Plus von 81 Punkten und steht aktuell knapp 119 Punkte unter seinem Allzeithoch. Historische Daten unterstützen diese positive Entwicklung: Eine Analyse der Kalenderwochenperformance am deutschen Aktienmarkt seit 1959 zeigt, dass in der KW 22 eines Börsenjahres deutsche Aktien tendenziell überdurchschnittlich ansteigen. Diese Tendenz lässt sich auch bei Betrachtung der Tagesdatenstatistik für diese Woche erkennen. Damit ist die saisonale Vorrausetzung für die Fortsetzung eines weiter steigenden DAX-Index in dieser Woche gegeben. Am kommenden Freitag wird sich zeigen, ob sich diese statistische Prognose auch in diesem Jahr bewahrheitet.Neben der Veröffentlichung der Inflationserwartung der Verbraucher durch die EZB um 10:00 Uhr erwarten wir um 15:00 Uhr aus den USA den S&P Case-Shiller Hauspreisindex für den Monat März. Um 16:00 Uhr folgt das Conference Board Verbrauchervertrauen für Mai. Wir erwarten eine Verschlechterung der Konsumentenstimmung von 97 auf 94,5 Punkte.