Die meistgehandelten Produkte: Anleger:innen bearisch im DAX®

Am Dienstag startete der DAX® mit leichten Gewinnen in den Handel. Der wichtigste deutsche Aktienindex stieg um 0,3 Prozent und erreichte 18.830 Punkte. Experten erwarten, dass der Index bald erneut versuchen könnte, die Marke von 19.000 Punkten zu erreichen. Die Investoren halten weiterhin nach eindeutigen Signalen aus den USA Ausschau.

Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren drei Short-Produkte auf den DAX®. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute NVIDIA, Siemens, Tesla, Coinbase und der DAX® hoch im Kurs. Nachdem NVIDIA kürzlich seine beeindruckende Quartalsbilanz veröffentlicht hatte, die den Aktienkurs in die Höhe trieb, steht nun ein Aktiensplit bevor, was Anleger:innen zum Kauf von Call-Optionsscheinen motivierte. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählten heute Siemens, UnitedHealth, Coinbase, TUI und der DAX®. Gestern überschritt die Siemens-Aktie mit einem Anstieg auf 179,16 EUR die 20-Tage-Linie nach oben, weshalb sich Trader:innen mit Faktor-Long-Produkten positionierten.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am Dienstag seinen Bericht zur wirtschaftlichen Situation Deutschlands vorlegen. Dieser Bericht wird eine Vielzahl von Empfehlungen für die Ampel-Regierung enthalten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6F59 3,21 18810,50 Punkte 19117,614113 Punkte 59,26 Open End Gold Call HD4ELX 4,96 2344,10 USD 2292,029384 USD 37,02 Open End DAX® Put HD1D4D 3,37 18828,00 Punkte 19151,38974 Punkte 51,57 Open End DAX® Put HC6F53 1,96 18828,00 Punkte 19006,816551 Punkte 83,12 Open End SAP SE Call HD0DZ3 5,64 181,14 EUR 125,204886 EUR 3,26 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2024; 09:25 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD4QUA 31,15 1064,69 USD 1000,00 USD 4,56 14.01.2026 Siemens AG Call HD4Q1M 2,85 179,37 EUR 165,00 EUR 6,92 18.06.2025 Tesla Inc. Put HD5R06 3,09 179,315 USD 180,00 USD 6,41 18.06.2025 Coinbase Global Inc. Call HD23ZP 5,26 237,67 USD 250,00 USD 3,99 15.01.2025 DAX® Put HD1GP7 6,71 18816,50 Punkte 18600,00 Punkte 28,83 18.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2024; 09:31 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Siemens AG Long HC7Q7G 3,47 179,78 EUR 162,691412 EUR 11 Open End UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 8,3 508,23 USD 338,885254 USD 3 Open End DAX® Short HC5TMK 2,51 18825,15 Punkte 21904,609413 Punkte -6 Open End Coinbase Global Inc. Long HD31EX 15,97 237,67 USD 158,482556 USD 3 Open End TUI AG Long HC9K75 8,94 6,64 EUR 5,233272 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2024; 09:45 Uhr

