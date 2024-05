Aktien New York: Dow fällt - Aussicht auf sinkende Zinsen getrübt

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen geht es zur Wochenmitte klar bergab. Marktbeobachter verwies darauf, dass sich die Aussicht auf Zinssenkungen eingetrübt habe. Im frühen Handel büßte der schon vortags schwächere Leitindex Dow Jones Industrial 0,96 Prozent auf 38 479,21 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Dienstag kaum verändert geschlossen hatte, ging es um 0,68 Prozent auf 5270,02 Punkte bergab. Auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 konnte sich diesmal nicht gegen den schwachen Trend stemmen: Er verlor 0,53 Prozent auf 18 768,78 Punkte.

Die Anleger sorgen sich, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger auf ihrem hohen Niveau belassen könnte als bislang erwartet. Schuld daran ist die hartnäckige Inflation im Land. Zudem betonten Börsianer eine schwache Nachfrage bei der Ausgabe neuer US-Staatsanleihen, die die Anleiherenditen nach oben trieb. Ferner lasten Äußerungen von US-Notenbankgouverneur Neel Kashkari zur Haltung der Fed auf der Stimmung. Ihm zufolge sind weitere Zinserhöhungen nicht völlig ausgeschlossen./gl/stw