thyssenkrupp nucera gehört den TIME100 einflussreichsten Unternehmen der Welt

Der Elektrolyse-Spezialist wurde von TIME auf die Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2024 aufgenommen

In der Kategorie „Leader“ ausgezeichnet für die Bereitstellung weltweit führender Technologie und umfassender Lösungen für hocheffiziente Elektrolyse im industriellen Maßstab

Dortmund, 30. Mai 2024 – thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien, ist auf die Liste der TIME100 Most Influential Companies 2024 aufgenommen worden. Diese prestigeträchtige Liste der renommierten US-Publikation hebt 100 Unternehmen hervor, die weltweit in verschiedenen Bereichen bemerkenswerten Einfluss ausüben. thyssenkrupp nucera wurde aufgrund seiner bahnbrechenden Fortschritte bei hocheffizienten Elektrolyseuren für die Herstellung im Industriemaßstab und innovativen Elektrodenbeschichtungen ausgewählt. Diese Technologien verbessern die Anpassungsfähigkeit ihrer Elektrolyseure und reduzieren den sogenannten Footprint jedes Systems um zwei Drittel.

Jedes Jahr befragt TIME sein globales Netzwerk von Redakteuren und Korrespondenten sowie externe Experten, um Organisationen zu identifizieren, die weltweit außergewöhnlichen Einfluss ausüben. Die Nominierten werden anhand von Schlüsselfaktoren wie Relevanz, Einfluss, Innovation, Führung, Ambition und Erfolg bewertet. Auf der TIME100-Liste finden sich Unternehmen aus verschiedenen Sektoren wie Energie, Produktion, Nachhaltigkeit und mehr. Weitere Unternehmen auf der diesjährigen Liste sind Microsoft, Google, Amazon, Disney, AMD, Inside Anthropic und OpenAI.

„Wir bei thyssenkrupp nucera ermöglichen mit unserer Elektrolyse-Technologie Unternehmen die erfolgreiche Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsstrategie und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion. Die Ernennung zu einem der TIME100 Most Influential Companies bestätigt und motiviert uns, unsere Technologie weiter zu optimieren", sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera.

Die Aufnahme in die Liste der TIME100 Most Influential Companies 2024 festigt die Position des Unternehmens als Innovationsführer im Bereich grüner Wasserstoff und klimaneutrale Energie auf der Grundlage von industrieerprobtem Design und Technologie. thyssenkrupp nucera entwickelt nachhaltige und Lösungen im Bereich Erneuerbare Energien, die traditionelle Energieverbrauchsmodelle verändern und den Weg in eine kohlenstoffneutrale Zukunft ebnen.

Weitere Informationen zu den TIME100 Most Influential Companies 2024 finden Sie hier: https://time.com/collection/time100-companies-2024/

Medienanfragen:

thyssenkrupp nucera

Jessi Molohon

Communications Specialist

Mobil: +1 281 413 2426

Mail:

Jessi MolohonCommunications SpecialistMobil: +1 281 413 2426Mail: jessi.molohon@thyssenkrupp-nucera.com

Investorenanfragen:

thyssenkrupp nucera

Dr. Hendrik Finger

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail:

Dr. Hendrik FingerLeiter Investor RelationsTelefon: +49 231 229 724 347E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.thyssenkrupp-nucera.com

