Wochenausblick

Der Anstieg der Inflation in der Euro-Zone im Mai und die US-Verbraucherausgaben ließen die Anleger unbeeindruckt. Die Märkte kamen wenig von der Stelle. Alle Augen sind auf nächsten Donnerstag gerichtet. Dann wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung bekannt geben.

Im Wochenverlauf trennten sich Anleger von Anleihen. Dies drückte die Renditen nach oben. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Anleihe erreichte kurzzeitig ein neues 6-Monatshoch bevor sie sich bei 2.64% einpendelte. Das amerikanische Pendant schloss die Woche kaum verändert. Die 10-jährige US-Staatsanleihen notierten bei 4,49%. Bei den Edelmetallen tat sich nicht viel. Gold präsentierte sich fast unverändert und notierte zuletzt bei USD 2.340. Silber konnte seinen Höhenflug nicht fortsetzen. Die Bullen scheiterten an der USD 32,00 Marke.

An den Ölmärkten herrschte ebenfalls Flaute. Hier warten die Investoren auf die OPEC Sitzung am Sonntag. Dort wird es um die Zukunft der Fördermengenkürzung gehen.

Unternehmen im Fokus

Zu den Gewinnern im DAX® diese Woche gehört die Aktie der Porsche Automobil Holding. Die 200-Tage Line wurde von oben angelaufen. Der Bullen setzten sich aber durch und konnten die Notierungen wieder nach oben hiefen. Allerdings bedarf es einen Anstieg über die EUR 52,30 um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Auf der anderen Seite trennten sich Anleger von SAP. Die Aktie wurde von dem enttäuschenden Ausblick von Salesforce in Sippenhaft genommen. Charttechnisch darf die Aktie nicht unter den Bereich von EUR 163,77 fallen. Ansonsten droht eine mögliche weitere Korrektur, welche den Titel in Richtung der 200-Tage Line (aktuell bei 150,79) treiben könnte.

In der nächsten Woche kommen Zahlen von der Inditex, Voestalpine. Auto1 Group, Cancom, DWS Group, Encavis, Evonik, Freenet, Gerresheimer, Hypoport, Krones, Porsche und TeamViewer laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONTAG 3 JUNI 2024

03:45 – China Caixin manufacturing PMI

09:55 – Germany-PMI Manuf

16:00 – United States-ISM – man

09:55 – Germany-Unemployment

DIENSTAG 4 JUNI 2024

09:55 – Germany-Unemployment

16:00 – United States-Factory Orders

MITTWOCH 5 JUNI 2024

09:55 – Germany-PMI Services

14:15 – United States-ADP

DONNERSTAG 6 JUNI 2024

08:00 – Germany-Industrial Orders

09:30 – Germany-PMI Construction

14:15 – ECB rate decision

14:30 – United States-Jobless

14:45 – ECB’s Lagarde speaks to reporters following monetary policy meeting

FREITAG 7 JUNI 2024

08:00 – Germany-Industrial production

08:00 – Germany-Trade

11:00 – Euro Zone-GDP Revised

14:30 – United States-Employment

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 18.573 /18.690/ 18.852/18.887 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.235 / 18.352 / 18.469 Punkte

Der DAX® befindet sich weiterhin im Korrekturmodus. Dabei erwies sich das 38,2% Retracement Level der vorangegangenen Aufwärtsbewegung als Unterstützung. Weitere Rücksetzer sind jedoch nicht ausgeschlossen. Dabei sollte das 61,8% Retracement Level bei 18.235 möglichst nicht unterschritten werden. Im Tageschart sind sowohl MACD als auch Slow Stochastik negativ. Dies könnte ein weiteres Korrekturpotential andeuten.

DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.05.2024 – 31.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenschart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.05.2019 – 27.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt:



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC1RF2 37,01 14.787,298021 Pkt. 14.787,298021 Pkt. 5,00 Open End DAX® HD12U2 18,49 16.633,066763 Pkt. 16.633,066763 Pkt. 10,00 Open End DAX® HD30SH 9,28 17.559,85236 Pkt. 17.559,85236 Pkt. 20,10 Open End DAX® HD54HZ 6,10 17.878,759532 Pkt. 17.878,759532 Pkt. 30,05 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.05.2024; 13:55 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt:



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD4C80 36,97 22.165,400265 Pkt. 22.165,400265 Pkt. 5,00 Open End DAX® HD26K6 18,53 20.320,407767 Pkt. 20.320,407767 Pkt. 10,03 Open End DAX® HD1FFA 12,28 19.702,518142 Pkt. 19.702,518142 Pkt. 15,04 Open End DAX® HC6X51 9,26 19.400,510201 Pkt. 19.400,510201 Pkt. 20,05 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.05.2024; 14:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!