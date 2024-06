Audi streicht wegen Hochwasserlage vorsorglich zwei Schichten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Wegen der Hochwasserlage in Bayern streicht der Autobauer Audi am Montag zwei Schichten für die Produktion der Modelle A3 und Q2 am Stammwerk in Ingolstadt.

Das Werk sei zwar nicht direkt vom Hochwasser betroffen, teilte die Volkswagen-Tochter im unternehmensinternen Intranet mit. In der Region lebende Beschäftigte aber schon. Diese könnten Möglichkeiten des flexiblen und mobilen Arbeitens nutzen. "Die Werkleitung und die Unternehmensführung beobachten die dynamische Lage permanent."

Extreme Regenfälle haben in den vergangenen Tagen in Süddeutschland zu überfluteten Straßen und Evakuierungen geführt. In einigen Regionen kam es bereits zu Dammbrüchen. Der Deutschen Bahn zufolge ist der Fernverkehr nach München beeinträchtigt, ebenso der Nahverkehr in Bayern. Im Freistaat ist ein Feuerwehrmann bei einem Rettungseinsatz ums Leben gekommen. In einigen Kommunen wurde mittlerweile der Katastrophenfall ausgerufen.

