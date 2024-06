Dax macht Boden gut - Anleger hoffen auf EZB-Zinssenkung

Börse am Nachmittag

(Reuters) - In Erwartung von Zinssenkungen beiderseits des Atlantik und ermuntert von erneuten Kursgewinnen der US-Technologiekonzerne sind Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurückgekehrt.

Außerdem fließe zum Monatsanfang meist frisches Geld in die Börse, wodurch sich die Gefahr von Kursrücksetzern verringere, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Montag um jeweils ein knappes Prozent auf 18.666 beziehungsweise 5.025 Punkte.

Börsianer rechnen fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins am Donnerstag um einen Viertel Prozentpunkt auf 3,75 Prozent senken wird. Zwar habe die Inflation zuletzt wieder leicht angezogen, erläuterte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Dennoch sei es für die EZB keine Option, wie sonst meist üblich auf einen vergleichbaren Schritt der US-Notenbank zu warten. Sonst drohe eine Rezession. Die Fed werde voraussichtlich erst im September ihre Geldpolitik lockern.

Analyst Axel Rudolph vom Brokerhaus IG warnte aber vor möglichen Kursrücksetzern nach dem EZB-Entscheid. Schließlich sei die Zinssenkungen bereits eingepreist. Er schließe selbst eine größere Korrektur nicht aus. Der Euro notierte am Montag kaum verändert bei 1,0842 Dollar.

Kräftig nach oben ging es dagegen mit dem Gaspreis. Der europäische Future verteuerte sich um sieben Prozent auf 37,03 Euro je Megawattstunde. Grund hierfür war die Abschaltung einer norwegischen Pipeline wegen eines Risses in der Röhre.

Gamestop mit Kurssprung

Im deutschen Nebenwerte-Index MDax schoben überraschend starke Quartalszahlen des US-Softwareherstellers Autodesk die Aktien von Nemetschek an. Die Papiere des Bau- und Mediensoftware-Spezialisten stiegen in der Spitze um 3,4 Prozent. Im vorbörslichen US-Geschäft zogen Autodesk-Titel um knapp acht Prozent an.

An der Londoner Börse brachen die Aktien des britischen Arzneimittelherstellers GSK dagegen zeitweise um zehn Prozent ein, so stark wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Die Zulassung von mehr als 70.000 Klagen im US-Bundesstaat Delaware wegen eines möglichen Krebsrisikos des Sodbrennen-Medikaments Zantac belasteten die Papiere. GSK kündigte Berufung gegen die Gerichtsentscheidung an.

Für Gesprächsstoff sorgte zudem der mehr als 70-prozentige Anstieg der GameStop-Aktie im vorbörslichen US-Geschäft. Auslöser war die Rückkehr einer aktiven Schlüsselfigur der Aktienrally von 2021 - dem aus sozialen Medien bekannten Amerikaner Keith Gill, der dort unter anderem als "Roaring Kitty" aktiv ist. Am Sonntag postete Gill auf seinem Account bei der Online-Plattform "Reddit", dass er bei dem US-Videospielehändler auf steigende Kurse setzte. Anfang 2021 war GameStop der Ausgangspunkt für den Boom der sogenannten Meme-Aktien. Dabei handelt es sich um Werte, bei denen sich Kleinanleger in einschlägigen Internetforen gegenseitig zum Kauf ermuntern.