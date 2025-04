Der Dax dürfte am Dienstag seinen positiven Lauf fortsetzen und weiter zulegen. Im Fokus stehen am Morgen das GfK-Konsumklima sowie zahlreiche Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal, die vorbörslich überwiegend positiv aufgenommen wurden.

Nach bereits fünf freundlichen Handelstagen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.327 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex kurzzeitig sogar wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt.

Auswertung zum Handelsstreit von Apollo Hoffnung auf schnelle Deals erscheint überzogen gestern · 15:50 Uhr · onvista

Die Kursdelle seit dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten "Tag der Befreiung" der USA durch massive Zollpakete wurde wieder ausgeglichen, wodurch der Dax allerdings nun technisch auf Widerstand stößt, um weiter zu steigen. Das zeigte sich bereits zum Wochenstart, als die Gewinne bis Handelsschluss wieder weitgehend abbröckelten.

Die aktuelle Rally ist beeindruckend.

Allerdings lasse die Kaufbereitschaft nach. "Das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Aktien war am Vortag so niedrig wie zuletzt am US-Feiertag im Februar." Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.

Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird am Dienstag unterdessen mit minus 0,2 Prozent etwas tiefer erwartet.

Wie das GfK-Konsumklima für Mai zeigte, ist die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland zwar trüb, hat sich aber etwas aufgehellt und fiel besser aus als prognostiziert.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Unter den Einzelwerten stehen im Dax Rheinmetall, der Triebwerksbauer MTU, die Deutsche Bank und der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise mit Quartalszahlen im Blick, die auf Tradegate positiven Anklang fanden.

Die Deutsche Börse und der Sportwagenbauer Porsche hingegen enttäuschten. Der Börsenbetreiber hatte einen schwächer als erwarteten Jahresauftakt, was vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag für ein Minus von 4,5 Prozent sorgte. Porsche hatte wegen der US-Zölle und Mehrkosten für Batterien seine Jahresziele gekappt. Die Aktie verlor 3,0 Prozent auf Tradegate.

Im MDax zeigten sich Lufthansa nach Zahlen nahezu unverändert auf Tradegate, während der Kochboxen-Versender Hellofresh und die Deutsche-Bank-Tochter DWS spürbar zulegten.

Besonders hoch in der Aufmerksamkeit steht die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares, die vorbörslich bis zu 20 Prozent absackte. Nicht nur, dass das SDax-Unternehmen am Vorabend berichtete, im abgelaufenen Geschäftsjahr überraschend wenig umgesetzt und verdient zu haben.

Es kündigte zudem die Verschiebung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses wegen eines erhöhten Prüfungs- und Dokumentationsaufwands an. Dies dürfte auch einen vorübergehenden Ausschluss aus dem Nebenwerte-Index nach sich ziehen. Am Morgen legte Mutares nun auch seine Zahlen zum ersten Quartal vor.

Leichte Gewinne an der Wall Street

Anleger sind am Montag an den US-Börsen nach deren zuletzt starker Erholung etwas vorsichtiger geworden. Mit Blick auf den Zollstreit gab es keine Neuigkeiten. Zudem werden eine Flut von Unternehmenszahlen und wichtige Konjunkturdaten erwartet, die in den kommenden Tagen anstehen. Letztlich reichte es aber bei einigen großen Indizes für positive Vorzeichen.

Trump: Ich regiere das Land und die Welt heute · 06:02 Uhr · dpa-AFX

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Vor wichtigen Konjunktur- und Unternehmenszahlen in der laufenden Woche hielten sich viele Marktteilnehmer zurück. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt.

China erobert Marktanteile in deutschen Stammmärkten gestern · 11:44 Uhr · dpa-AFX

Renten

US-Anleihen: Kursgewinne gestern · 17:08 Uhr · dpa-AFX

Devisen

Rohöl

Ölpreise geben etwas nach gestern · 16:10 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 47 (40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- UBS SENKT EON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 15,50 (16,00) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 40 (41) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR AMAZON AUF 253 (272) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 73 (72) USD - 'NEUTRAL'

- CFRA HEBT NETFLIX AUF 'STRONG BUY'

- BARCLAYS SENKT HAMMERSON AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 245 (295) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 239 (245) EUR- 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 60 (75) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 190 (183) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT GECINA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 101,30 (109,70) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RELX AUF 4610 (4689) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT AIR LIQUIDE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 190 (195) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT DELIVEROO AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 180 PENCE

- RBC SENKT ASHTEAD GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF.); ZIEL 4125 (6750) PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR ENDESA AUF 25,20 (21,40) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT NATIONAL GRID AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1150 (1160) PENCE

- UBS SENKT UNITED UTILITIES AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1150 (1195) PENCE

Termine Unternehmen

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

06:45 ESP: BBVA, Q1-Zahlen (9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hellofresh, Q1-Zahlen (8.30 h Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 CHE: SIG Group, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (9.00 h Pk)

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Pk zu den Q1-Zahlen

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen

11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung, Jahres-Pk, Gütersloh

12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:15 USA: Paypal, Q1-Zahlen

13:30 CHE: VAT, Hauptversammlung

14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analysten- und Investorenkonferenz

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria (A1 Group), Q1-Zahlen

19:00 USA: IBM, Hauptversammlung

20:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

22:00 USA: Booking, Q1-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen

22:00 USA: First Solar, Q1-Zahlen

22:00 USA: Edison International, Q1-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Mutares, Q1

DEU: Funkwerk AG, Geschäftsbericht 2024

SWE: Vattenfall, Geschäftsbericht

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen

USA: Meta, "LlamaCon? KI-Entwicklerkonferenz

Termine Konjunktur

08:00 SWE: Handelsbilanz 3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 5/25

09:00 ESP: BIP Q1/25 (vorab)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/25

10:00 ITA: Economic-Sentiment 4/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 3/25

11:00 BEL: BIP Q1/25 (vorab)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/25

11:00 EUR: Industrievertrauen4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (vorab)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/25

Redaktion onvista/dpa-AFX