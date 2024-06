KWS Saat: Säht mit der Entschuldung und Margensteigerung die Basis für eine Neubewertung!

KWS Saat ist der viertgrößte Saatguthersteller und setzt auch auf Smart Farming!

Der Name von KWS Saat ist Programm, denn das Unternehmen ist der zweitgrößte Saatguthersteller in Europa. Weltweit ist man die Nummer vier. Adressiert wird ein globaler Saatgutmarkt im Volumen von 45 Milliarden USD. Den Schwerpunkt hat das Unternehmen auf die Zuckerrübe, Mais, Getreide sowie Winterraps gelegt. So entwickelte der Konzern im Zuckerrübensegment das Produkt „CR+“. Basierend auf klassischen Züchtungsprozessen ist es gelungen die Cercospora-Resistenzquelle zu entschlüsseln, sodass eine hohe Blattgesundheit gewährleistet wird, wenn dieser Schlauchpilz auftritt. KWS ist auch bei der Digitalisierung dabei, wo man Saatgut mit digitalen Angeboten verknüpft. Dazu bietet man die Desktop- und Appbasierte Online-Plattform „myKWS“ für Landwirte an. Die Services helfen, Daten zu nutzen, um ackerbaulich noch bessere Entscheidungen zu treffen, die Fruchtfolge in agronomischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu optimieren, Krankheiten und Schädlinge leichter zu erkennen und die Vorteile schneller, neuer Kommunikationsmethoden zu nutzen. Beispielsweise bietet KWS einen Krankheitsradar an, der mittels wetterbasierter Prognose und Simulationsmodellen die Infektionsbedingungen berechnet.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: