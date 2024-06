Bundesagentur sieht keine Besserung am Arbeitsmarkt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Nürnberg (Reuters) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist auch im Mai nicht in Schwung gekommen.

Die Zahl der Arbeitslosen ging zwar um 27.000 auf 2,723 Millionen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Der für Mai übliche Rückgang fiel aber vergleichsweise gering aus. "Die Frühjahrsbelebung ist in diesem Jahr nicht richtig in Fahrt gekommen", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Besserung lässt weiter auf sich warten." Bereits in den vorangegangenen Monaten hatte die schwache Konjunktur die Frühjahrslebung auf dem Arbeitsmarkt gedämpft.

Die Arbeitslosenquote fiel im Mai um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Die Arbeitslosenzahl lag um 179.000 höher als vor einem Jahr. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen stieg die Erwerbslosenzahl saisonbereinigt von April auf Mai um 25.000 auf 2,762 Millionen.

(Bericht von Reuters-TV; geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)