EQS-News: Beteiligungsgesellschaft EMERAM veräußert Portfoliounternehmen diva-e an Conclusion Group

Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Beteiligungsgesellschaft EMERAM veräußert Portfoliounternehmen diva-e an Conclusion Group



04.06.2024 / 15:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsgesellschaft EMERAM veräußert Portfoliounternehmen diva-e an Conclusion Group



München, 04. Juni 2024: Von EMERAM Capital Partners beratene Fonds („EMERAM“) veräußern ihr Portfoliounternehmen diva-e an die niederländische Conclusion Group. EMERAM Capital Partners ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Der Abschluss der Transaktion („Closing“) wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen im zweiten Quartal 2024 erwartet.

Seit 2015 ist es diva-e mit Unterstützung von EMERAM gelungen, durch den Zusammenschluss von insgesamt 12 Unternehmen einen der führenden Anbieter von End-to-End-Lösungen im Bereich Digital Experience im DACH-Markt aufzubauen. diva-e verfügt über alle wesentlichen CX-Technologien (z.B. Adobe, Salesforce, SAP, Spryker, Scayle und Pimcore) und zählt führende Unternehmen wie ALDI SÜD, Allianz, Bentley, E.ON, ZF Friedrichshafen und den FC Bayern München zu seinen Kunden. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete diva-e mit über 800 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Kai Obring, Gründungspartner bei EMERAM, kommentiert: „Gemeinsam mit den Gründern von diva-e haben wir in den letzten Jahren eine der erfolgreichsten Wachstumsgeschichten der Digitalbranche geschrieben. Neben der erfolgreichen Zusammenführung aller Add-Ons und der Integration unter einer Marke stand vor allem der Aufbau eines durchgängigen Leistungsportfolios im Fokus. Dieses reicht von der Beratung über die technische Umsetzung bis hin zum Cloud-Betrieb, um den komplexen digitalen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Mit dieser Neuausrichtung haben wir diva-e zum führenden Dienstleister für Digital Experience in Deutschland entwickelt und die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. In der Conclusion Group sehen wir den idealen Partner, um diva-e in der nächsten organischen Wachstumsphase aktiv zu begleiten und strategisch zu stärken.“

Tilman Au, CEO von diva-e, ergänzt: „Dank der umfassenden Expertise und engen Zusammenarbeit mit EMERAM als Business Development Partner hat sich die diva-e als ein führender Player im End-to-End Digital Commerce in der DACH-Region etabliert. Durch den Zusammenschluss mit Conclusion entsteht nun ein länderübergreifendes Powerhouse für Digital Experience Solutions. Neben der Erweiterung des Leistungsportfolios und der Möglichkeit einer internationalen Lieferstruktur und gemeinsamen Kundenbetreuung profitieren unsere Klienten künftig auch von Synergien durch Nearshoring-Kapazitäten in Südeuropa und Südafrika.“

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. EMERAM wurde von der UBS, The Boston Consulting Group, Poellath und Alvarez & Marsal beraten.

Über diva-e - www.diva-e.com

Mit einem Umsatz von knapp 100 Millionen Euro im Jahr 2023 und über 800 Mitarbeitern ist diva-e einer der führenden digitalen Dienstleister in Deutschland. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Full-Service deckt diva-e die gesamte digitale Wertschöpfungskette von Unternehmen ab, von der Planung und Projektierung bis hin zur Implementierung, dem Betrieb und der Wartung. Das Ergebnis sind digitale Erfahrungen, die sowohl zu finanziellen als auch kommunikativen Transaktionen führen. diva-e arbeitet mit weltweit renommierten Technologiepartnern wie Adobe, SAP CX, Salesforce, Microsoft, Spryker, Bloomreach und Scayle zusammen. Zu ihren Kunden zählen namhafte deutsche und international tätige Unternehmen wie ALDI Süd, EDEKA, E.ON, Carl Zeiss, dmTECH, ZF Friedrichshafen und Bentley. Sowohl in Deutschland als auch international ist diva-e an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, Bulgarien und den Vereinigten Staaten vertreten.

ÜBER EMERAM - www.emeram.com

EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 700 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Technologie/Software, Mehrwertdienste und neue Konsumgüter. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner für seine Unternehmen und fördert das nachhaltige Wachstum (organisch und anorganisch) der Portfoliounternehmen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Umsetzung von ganzheitlichen ESG-Konzepten.

Derzeit umfasst das Portfolio acht Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeitern. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Darüber hinaus haben mehr als 30 Add-on-Akquisitionen das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG

Viona Brandt: Tel.: +49 (0)175 93 93 320 | Email: emeram@wmp-ag.de

Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeram@wmp-ag.de

Medienkontakt diva-e-Group

Katrin Menzel

presse@diva-e.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.