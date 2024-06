EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,25 je Aktie – Globale Expansion in attraktive Märkte im Fokus

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,25 je Aktie – Globale Expansion in attraktive Märkte im Fokus



Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,25 je Aktie (Vorjahr: EUR 1,75) mit einer Zustimmung von 99,98 % beschlossen

Hohe Zustimmung zu sämtlichen weiteren Punkten der Tagesordnung

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

München, 4. Juni 2024 – Die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,25 pro Aktie (Vorjahr: EUR 1,75) für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen. Diese setzt sich nach Maßgabe der im Geschäftsjahr 2023 aktualisierten Dividendenpolitik aus einer Mindestdividende in Höhe von EUR 2,00 je Aktie sowie einer Bonusdividende von EUR 0,25 je Aktie zusammen. Damit werden insgesamt rund EUR 47,4 Mio. (Vorjahr: EUR 36,1 Mio.) vom Bilanzgewinn der Mutares SE & Co. KGaA ausgeschüttet.

Durch die Hauptversammlung führten die Vorstände der Mutares Management SE, Robin Laik (CEO) und Mark Friedrich (CFO), die die Geschäfte der Gesellschaft leiten. Sie blickten in ihrer Präsentation auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück, das mit Blick auf das Portfolio von erfreulichen Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritten geprägt war. Diese erfreuliche Entwicklung setzt sich auch im bisherigen Jahresverlauf 2024 fort. Zu den Highlights zählten im Geschäftsjahr 2023 neben der hohen Dynamik auf der Akquisitionsseite mit 16 abgeschlossenen Übernahmen auch die insgesamt 7 Exits von Portfoliounternehmen. Dabei gelang Mutares mit dem Verkauf von Special Melted Products („SMP“) der bisher größte Exit der Unternehmensgeschichte.

Im Zuge ihrer Präsentation machten die beiden Vorstände vor allem die weiteren Wachstumsambitionen deutlich und stellten in diesem Zusammenhang die Expansionsschritte nach China und Indien dar. Über den Standort in Mumbai (Indien) tritt Mutares in einen Markt ein, der für die kommenden Jahre ein starkes Wirtschaftswachstum erwarten lässt und für Mutares bezogen auf die fokussierten Ziel-Industrien enorme Chancen bietet. Die finanziellen Voraussetzungen, um die Opportunitäten für das weitere Portfoliowachstum optimal zu nutzen, wurden mit der erfolgreichen Aufstockung der Anleihe um weitere EUR 100 Mio. auf das Maximal-Volumen von nunmehr EUR 250 Mio. im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 geschaffen.

Dazu kommentiert Robin Laik, CEO: „Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 und insbesondere der Exit von SMP verdeutlichen das mit unserem Geschäftsmodell verbundene Wertschöpfungspotenzial. Wir sind mit unserem über die vergangenen Jahre entwickelten Portfolio in der komfortablen Lage, einerseits die Früchte unserer langjährigen Arbeit zu ernten und andererseits unser Wachstum weiter zu forcieren. Wir rollen unser Geschäft international aus und sehen attraktive Chancen, die Erfolge, die wir in Europa verbuchen können, in China, Indien und den USA zu wiederholen. Daran werden weiterhin auch unsere Aktionäre in Form einer unserem Wachstum entsprechenden Dividende partizipieren.“

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf bestätigte der Vorstand die Prognose, die für die Mutares Group einen Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. und einen Jahresüberschuss in der Mutares-Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. vorsieht.

Sämtliche Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte erhielten eine deutliche Zustimmung der Hauptversammlung. Der Vorstand beantwortete sämtliche Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre vollumfänglich in einer interessant geführten Aussprache. Die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr von den Aktionären mit deutlicher Mehrheit entlastet. Die Stimmpräsenz auf der Hauptversammlung lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei 49,84 %.

Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen in Kürze auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

