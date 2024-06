ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ahold Delhaize auf 'Sell' - Ziel runter auf 27 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 27 Euro gesenkt. Die Margenrisiken des Einzelhandelskonzerns würden unterschätzt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht das Programm "Growing Together" zwar grundsätzlich positiv, denn es dürfte das US-Wachstum über die Jahre ankurbeln. Es gehe aber zunächst zulasten der Profitabilität und der Barmittel. Mit seiner Schätzung für die operativen Ergebnisse 2025 und 2026 liegt Mahamkali bis zu sechs Prozent unter dem Konsens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

