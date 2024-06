Microsoft-Aktie: Warum sie auch zu den aktuellen Kursen mein absoluter Favorit bleibt

Die Microsoft-Aktie (WKN: 870747) steigt und steigt. Obwohl Microsoft aktuell das Unternehmen mit dem höchsten Marktwert ist, legt die Aktie fast schon kontinuierlich zu und schlägt den Markt seit Jahren. Allein innerhalb der letzten 12 Monate ging es um weitere knapp 40 % auf aktuell 432 US-Dollar je Aktie rauf (Stand 24.05.2024). Dadurch ist der Konzern inzwischen mit unglaublichen 3,2 Billionen US-Dollar bewertet.

Aber kann der Konzern auch in den kommenden Jahren weiter wachsen? Und wird auch der Aktienkurs noch weiter steigen?

Microsoft wächst und wächst und wächst…

Um es kurz zu machen: Ja, Microsoft hat mit hoher Wahrscheinlichkeit noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und wird noch jahrelang weiter wachsen können. Die Frage ist nur, wie stark das Wachstum ausfallen wird.

Wenn man sich die Microsoft-Aktie nun ins Depot legt, sollte man seine Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Dass man mit der Aktie zum Millionär wird, ist inzwischen unwahrscheinlich. Allein eine Verdoppelung würde bedeuten, dass der Marktwert um mehr als 3 Billionen US-Dollar steigen müsste. Auch der Gewinn müsste sich dafür verdoppeln. Zwar wächst Microsoft für einen so gigantischen Konzern relativ schnell. Aber eine Verdoppelung wird vermutlich einige Jahre dauern.

Trotzdem ist die Aktie auch weiterhin mein Favorit. Und das hat mehrere Gründe. Einerseits ist es das bereits erwähnte Wachstum, das die Aktie für mich so interessant macht. Microsoft schafft es immer wieder weitere Milliarden an Umsatz und Gewinn aus dem Ärmel zu schütteln. Seit inzwischen mehr als 50 Jahren wächst der Konzern fast kontinuierlich immer weiter. Und wahrscheinlich wird es auch noch lange so weitergehen.

Der Blick auf die Zahlen des laufenden Geschäftsjahres zeigen die beeindruckende Wachstumsdynamik. In den ersten neun Monaten des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz um knapp 16 % auf mehr als 180 Mrd. US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig ist der Nettogewinn um mehr als 26 % auf 66,1 Mrd. US-Dollar gestiegen. Je Aktie waren das 8,85 US-Dollar Nettogewinn.

Innerhalb eines Jahres ist der Nettogewinn um gewaltige 14 Mrd. US-Dollar gestiegen! So große Gewinnsprünge findet man nicht häufig.

Hervorragendes Management als Wettbewerbsvorteil

Ein weiterer Punkt ist das hervorragende Management. Microsoft hat in den letzten Jahren zahlreiche clevere Übernahmen und Kooperationen besiegelt und sich dadurch in gleich mehreren Bereichen hervorragend positioniert. Ein prominentes Beispiel ist die Beteiligung an OpenAI, die es Microsoft ermöglicht Technologien wie ChatGPT in seine eigenen Produkte zu integrieren. Gleichzeitig nutzt OpenAI die Microsoft-Cloud um seine eigenen Dienste bereitzustellen. Hier profitiert der Konzern also gleich mehrfach.

Ermöglicht wird das durch die enorme Profitabilität. Microsoft hat zwar durch die Investitionen in die Cloud inzwischen einen relativ hohen Investitionsbedarf, aber trotzdem spült das operative Geschäft jede Menge Geld in die Konzernkassen. Im laufenden Geschäftsjahr lag der frei verfügbare Cashflow bisher schon bei etwa 50 Mrd. US-Dollar. Der Großteil davon wird in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben.

Als Aktionär kann man sich deshalb einerseits über eine stetig steigende Dividende freuen. Gleichzeitig kauft der Konzern aber auch für riesige Summen eigene Aktien zurück.

Zusammengefasst ist Microsoft trotz der inzwischen relativ hohen Bewertung eine attraktive Investition. Der Konzern ist hochprofitabel und wächst kontinuierlich weiter. Für mich ist die Aktie deshalb die beste Wahl für eine langfristige Investition.

Der Artikel Microsoft-Aktie: Warum sie auch zu den aktuellen Kursen mein absoluter Favorit bleibt ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

Aktienwelt360 2024