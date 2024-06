Nachhaltigkeit: Sunrise erhält Platin-Medaille von EcoVadis

Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Sunrise wurde von EcoVadis, einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeits-bewertungen für Unternehmen, mit einer Platin-Medaille ausgezeichnet.

Mit 81 Punkten gehört Sunrise nun zur Spitzengruppe, zu der nur 1% der global bewerteten Unternehmen gehören.

In Kürze veröffentlicht Sunrise ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht.

«Da Nachhaltigkeit fast alle Bereiche des Unternehmens durchdringt, ist dies wirklich ein Preis für unser ganzes Sunrise Team - wir freuen uns riesig über die Auszeichnung. Dahinter stehen eine gezielte Strategie, fokussierte Initiativen, messbare Ergebnisse und die Motivation, auch in der Nachhaltigkeit Grosses zu erreichen. Diese Platin-Medaille motiviert uns, auf diesem Weg weiter voranzuschreiten und bedeutende Beiträge zur Nachhaltigkeit zu leisten.» freut sich André Krause, CEO Sunrise. «In Kürze veröffentlicht Sunrise ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht. Damit geben wir noch mehr Transparenz – einerseits über unseren Fortschritt in der Vergangenheit und andererseits über unsere ambitionierten Ziele in der nahen Zukunft.»

Sunrise versteht Nachhaltigkeit als ein integrales Element ihrer Unternehmensstrategie und täglichen Geschäftstätigkeit. Ihre Nachhaltigkeitsstrategie, Sunrise IMPACTS, stützt sich auf die Säulen People, Planet und Progress, mit Governance als Basis. Zu den bisherigen Erfolgen zählen ein erfolgreiches Volunteering-Programm, bedeutende Verbesserungen in der Ressourceneffizienz, ein nachhaltiger Ansatz bei der Produktverpackung, starkes Engagement für digitale Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung sowie die kontinuierliche Aufrechterhaltung der ISO27001-Zertifizierung in den letzten zehn Jahren. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensziele und die Gesamtvergütung sowie das Setzen von Zielen wie hohem Mitarbeiterengagement, deutlicher Emissionsreduktion und nahtlosem Kundenservice durch Digitalisierung strebt Sunrise weiterhin eine nachhaltige Zukunft an.

EcoVadis ist der globale Standard für Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen. Dabei werden insgesamt 21 Nachhaltigkeitskriterien in vier Kernbereichen Themen bewertet: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mehr als 125.000 Unternehmen auf der ganzen Welt wurden bisher bereits von EcoVadis bewertet.

Die Nachhaltigkeitsbewertungen von EcoVadis für Unternehmen basieren auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie den Zehn Prinzipien des UN Global Compact, den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und dem ISO 26000 Standard. Die Bewertungen bieten eine fundierte Analyse der Leistung und einen umsetzbaren Fahrplan für kontinuierliche Verbesserungen.

