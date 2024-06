STOXX® Europe 600 Technology - Mit neuem Mehrjahreshoch

Nicht nur die US-, sondern auch die europäischen Technologietitel haben derzeit einiges zu bieten. Schließlich hat der STOXX® Europe 600 Technology mit 904 Punkten gerade ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Charttechnisch geht die beschriebene Entwicklung mit dem Sprung über die horizontalen Hürden bei gut 800 Punkten einher. Doch es kommt noch besser: Per Saldo kann der Chartverlauf der letzten vier Jahre als seitliche Schiebezone zwischen rund 500 und 800 Punkten interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich perspektivisch ein Kursziel im Bereich von 1.100 Punkten. Das skizzierte Anschlusspotenzial würde also ausreichen, um zumindest wieder Kurs auf die historischen Rekordstände aus dem Jahr 2000 zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markiert die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 970 Punkten) ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um den diskutierten Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, das „swing low“ vom April (797 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten.

STOXX® Europe 600 Technology (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Technology

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.