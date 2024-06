ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt BE Semiconductor auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat BE Semiconductor von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 140 Euro angehoben. Analyst Robert Sanders sieht nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung gegenüber anderen Werten wie ASML und ASM International kaum noch Belastungsfaktoren. Dies schrieb in seiner am Montag vorliegenden Studie. Angesichts weit korrigierter Erwartungen könne man selbst das vom Halbleiterunternehmen für den schlimmsten Fall skizzierte Szenario ganz gelassen sehen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 08:10 / CET