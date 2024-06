EQS-Adhoc: HWA AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Affalterbach, den 10. Juni 2024 - Der Vorstand der HWA AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um 10 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde hierzu unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von insgesamt 659.110 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von 6.591.105 Euro, um nominal 659.110,00 Euro auf 7.250.215 Euro erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Jahr 2023 gewinnberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll das Eigenkapital der HWA AG stärken.



Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung von der Aufrecht GmbH sowie der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH ("DMB") gezeichnet. Die Aufrecht GmbH wird durch Hans Werner Aufrecht vertreten und die DMB durch Willibald Dörflinger. Beide Herren zählen zu den Großaktionären der HWA AG und sind zudem Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Der Platzierungspreis wurde auf 4,15 Euro festgelegt und unterschreitet damit den derzeitigen Börsenpreis der Aktien der HWA AG nicht wesentlich. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment "Basic Board" zugelassen werden. Der Bruttoemissionserlös aus der Transaktion wird sich auf rund 2,74 Millionen Euro belaufen.

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

