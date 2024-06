Pistorius will Wehrdienstleistende locken - Fragebogen geplant

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius will zusätzliche Wehrdienstleistende für die Bundeswehr zunächst ohne Zwang rekrutieren.

Dies geht aus Plänen hervor, die der SPD-Politiker am Mittwoch im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags vorstellte, wie es in Parlamentskreisen hieß. Im Kern ist darin keine allgemeine Wehrpflicht vorgesehen. Pistorius will aber, dass alle wehrfähigen Männer und Frauen einen Fragebogen zu deren Haltung zur Bundeswehr zugesandt bekommen. Die Männer müssten diesen Fragebogen verbindlich beantworten. Diejenigen, die den Kriterien der Bundeswehr am besten entsprechen und am meisten interessiert sind, sollen demnach zu einer Musterung eingeladen werden.

Wie es weiter hieß, hofft Pistorius, auf diesem Weg etwa 5000 zusätzliche Wehrdienstleistende pro Jahr zu gewinnen, "ganz ohne Zwang und Pflicht". Am Nachmittag will Pistorius seine Pläne bei einer Pressekonferenz in Berlin der Öffentlichkeit vorstellen. Umstritten in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist vor allem, inwiefern es einen Pflichtanteil in einem Wehrdienst geben soll. Pistorius hatte vergangene Woche im Bundestag gesagt, ganz ohne einen solchen Pflichtanteil werde es nicht gehen. "Ich habe mit Pflichten grundsätzlich kein Problem", fügte er hinzu. SPD-Co-Chefin Saskia Esken dagegen hat sich wiederholt gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Pistorius die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr stärken.

Der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der FDP-Politiker Marcus Faber, begrüßte die Vorlage des Ministers. "Die Bundeswehr braucht eine Aufwuchsfähigkeit. Wir sollten dabei erstmal auf Freiwilligkeit setzen", sagte Faber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Der Truppe ist mehr gedient, wenn sie Leute bekommt, die Lust auf den Job haben. Dafür sind die Schritte, die Pistorius plant, gut geeignet." Zugleich plädierte Faber dafür, die Vorschläge des Ministers noch in dieser Wahlperiode auf den Weg zu bringen. Dazu braucht es allerdings zunächst eine Gesetzesvorlage der Bundesregierung.

Lob kam auch von FDP-Chef Christian Lindner: "Der Vorschlag von Boris Pistorius geht nun in die richtige Richtung", schrieb der Bundesfinanzminister auf der Plattform X. "Statt eines neuen Pflichtdiensts sollten wir mehr Menschen für den Dienst in der Bundeswehr interessieren und die Reserve stärken. Darüber werden wir jetzt sprechen."

"DIE ZEITENWENDE ERNST NEHMEN"

Der stellvertretende verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Vöpel, erklärte: "Wir unterstützen die Pläne von Bundesverteidigungsminister Pistorius, die Zahl unserer Streitkräfte zu erhöhen." Im Verteidigungsfall werde eine stärkere Reserve gebraucht. "Die Zeitenwende ernst nehmen heißt, mehr Wehrdienstleistende für die Bundeswehr zu gewinnen." Entscheidend sei dabei, die Strukturen der Wehrpflicht wiederzubeleben, wie etwa Wehrerfassung und Musterungsstellen.

Kritik kam dagegen aus der Union. Das Modell von Pistorius werde den sicherheitspolitischen Anforderungen nicht gerecht, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn, der "Augsburger Allgemeinen". "Weder handelt es sich um eine Pflicht, noch wird die Wehr adäquat gestärkt", kritisierte der CSU-Politiker. Die Wehrpflicht in Deutschland war 2011 angesichts der sicherheitspolitischen Lage unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgesetzt worden. Derzeit unterhält die Bundeswehr nach eigenen Angaben rund 184.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Ziel ist, die Zahl bis zum Jahr 2031 auf 203.000 zu erhöhen.

