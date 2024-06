Griechischer Ministerpräsident bildet nach EU-Wahl Regierung um

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - Nach dem enttäuschenden Abschneiden seiner konservativen Partei bei der Europawahl bildet der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis die Regierung um.

Die neue Zusammensetzung des Kabinetts soll noch am Freitag bekanntgegeben werden, wie aus einer Mitteilung des Büros von von Mitsotakis hervorgeht. Der Ministerpräsident ist Parteichef der konservativen Nea Dimokratia, die seit 2019 an der Macht ist. Aus der Europawahl am Sonntag ist sie zwar als stärkste Kraft in Griechenland hervorgegangen. Mit 28,3 Prozent verfehlte die Partei aber die von Mitsotakis angepeilte 33-Prozent-Marke. Zudem schnitt sie deutlich schlechter ab als bei der Parlamentswahl im Juni 2023, bei der sie 40 Prozent erhalten hatte.

