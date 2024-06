Umfrage - Rechtsgerichtete Reform UK überholt Sunaks Konservative

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - In Großbritannien hat die rechtsgerichtete Reform UK Partei unter der Führung des Brexit-Befürworters Nigel Farage in einer Befragung zum ersten Mal die konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak überholt.

In der am Donnerstag veröffentlichten YouGov-Umfrage für die Zeitung "Times" kommt Reform UK auf 19 Prozent, die Konservativen erhalten 18 Prozent. Die oppositionelle Labour-Partei lag mit 37 Prozent an der Spitze der Umfrage. Die Wahlen finden am 4. Juli statt. In anderen Erhebungen liegen die Konservativen vor Reform UK.

Für Sunak, der seine Partei mit Steuersenkungen aus den Umfragetiefs holen will, häufen sich vor der Wahl schlechte Konjunkturnachrichten. Die Arbeitslosenquote für den Zeitraum Februar bis April stieg auf 4,4 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert seit den Sommermonaten 2021. Die Zahl der Erwerbstätigen ist seit Ende 2023 um 207.000 gesunken, während die der Arbeitslosen um 190.000 gestiegen ist. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im April im Vergleich zum Vormonat. Im März hatte es noch zu einem Wachstum von 0,4 Prozent gereicht.

(Bericht von Kylie MacLellan, geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)