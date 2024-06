ANALYSE-FLASH: UBS überdenkt 'Buy'-Votum und Ziel für Carl Zeiss Meditec

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS stellt nach einer Ausblickssenkung ihr "Buy"-Votum sowie das Kursziel von 125 Euro für Carl Zeiss Meditec auf den Prüfstand. Die Nachricht des Medizintechnikkonzerns komme nicht ganz unerwartet, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch das Ausmaß der Zielsenkung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei größer, als es die jüngsten Gespräche mit Investoren hätten erwarten lassen. Das Unternehmen habe Erklärungsbedarf, wie die finanziellen Prognosen noch vor wenigen Wochen so weit von den aktuellen Erwartungen abweichen könnten./gl/tih

