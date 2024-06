China leitet Antidumping-Untersuchung zu EU-Schweinefleisch ein

Peking (Reuters) - Im Handelsstreit mit der Europäischen Union leitet China eine Antidumping-Untersuchung bei Schweinefleischimporten aus der EU ein.

Das teilte das Handelsministerium in Peking am Montag mit. China bezog im Jahr 2023 Schweinefleisch im Wert von sechs Milliarden Dollar aus dem Ausland, einschließlich Innereien. Mehr als die Hälfte der Waren kamen aus der EU. Schweineteile wie Füße, Ohren und Innereien sind in China anders als in Europa sehr begehrt. Die nun eingeleitete Untersuchung folgt auf die Drohung der EU-Kommission, bestimmte Elektroautos aus China mit Sonderzöllen zu belegen. Diese könnten zusätzlich zum Standardsatz von zehn Prozent bis zu 38,1 Prozent betragen. Bis Anfang Juli soll verhandelt werden, ob dazu eine andere Lösung für den Streit gefunden werden kann, bei dem es um den Vorwurf wettbewerbsverzerrender Subventionen geht. China hatte mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums soll die Untersuchung der Schweinefleischimporte voraussichtlich ein Jahr bis zum 17. Juni 2025 laufen. Gegebenenfalls könne sie aber um weitere sechs Monate verlängert werden.

