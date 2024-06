DAX 40 Wochenausblick: 18.000 Punkte im Blick – Anleger in Habachtstellung

Nach der Fed-Notenbanksitzung in der vergangenen Woche könnte es in den kommenden fünf Tagen aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders möglicherweise etwas ruhiger zugehen. Neben der Veröffentlichung neuer Konjunkturdaten dürften Anleger zahlreiche Reden durch Fed-Vertreter im Auge behalten und nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Für Unruhe am Markt sollten nicht zuletzt auch die politischen Unwägbarkeiten in Frankreich sorgen. In weniger als zwei Wochen stehen die Parlamentswahlen auf der Agenda. Auch der Handelsstreit mit China bezüglich der verhängten Strafzölle dürfte Anleger weiterhin beschäftigen.

Gemischte Daten aus China – Fed-Reden dürften Investoren in dieser Woche begleiten

Nach gemischten Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte könnten es Investoren zu Wochenbeginn etwas ruhiger angehen lassen. Per Jahresmonatsvergleich konnte der Sektor der Industrieproduktion im abgelaufenen Monat weniger stark zulegen als erwartet. Dagegen hat sich der Einzelhandelssektor jedoch besser entwickeln können als gedacht. Da das Reich der Mitte nicht zuletzt auch als Konjunkturlokomotive für die westliche Welt angesehen wird, dürfte dies einen Einfluss auf das Marktgeschehen ausüben.

