Deine Chance: Sprich mit dem CEO der DEFAMA-Aktie!

Warum gerade jetzt mit dem Immobilieninvestor und DEFAMA-CEO Matthias Schrade sprechen?

Im Immobilienbereich könnten sich mittel- bis langfristig Chancen aus der Zinsentwicklung ergeben. Ein optimaler Zeitpunkt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen! Im Rahmen der Aktienwelt360 Unternehmerwochen geben wir dir die perfekte Chance dafür: Mit CEO Matthias Schrade von unserer Premium-Aktienempfehlung DEFAMA (Deutsche Fachmarkt AG) haben wir exklusiv für unsere Mitglieder von Aktienkompass und Aktienkompass Gold einen der besten Immobilieninvestoren zum Gespräch eingeladen.

Es lohnt sich also, dabei zu sein. Das Webinar findet am Montag, den 24.06., um 17 Uhr statt.

Deutsche Fachmarkt AG: Starke Kursentwicklung!

Die Stärke von DEFAMA zeigt sich auch an der Entwicklung des Aktienkurses in der Krisenphase im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern über fünf Jahre. DEFAMA konnte in fünf Jahren um 59 % zulegen, gefolgt vom nur sehr eingeschränkt vergleichbaren Konkurrenten FCR Immobilien AG mit einem Plus von 12 %. Das bekannte DAX-Unternehmen für Wohnimmobilien Vonovia SE liegt noch deutlich zurück.

Diese Unternehmen haben zwar einen etwas anderen Immobilienfokus, aber die Entwicklung über fünf Jahre ist schon aussagekräftig und zeigt, dass CEO Matthias Schrade mit seiner Kapitalallokation einiges richtig macht.

In den letzten Wochen tilgte er zudem alle variabel verzinslichen Kredite. Warum das eine gute Entscheidung war und warum das die Analysten von Aktienwelt360 noch einmal aufhorchen ließ, darüber sprechen wir ebenfalls im Interview.

Auch fundamental hat sich das Unternehmen gut entwickelt und trotz Gegenwind von der Zinsfront sind der FFO je Aktie und der Gewinn je Aktie in den letzten fünf Jahren um 12 % bzw. 13 % p. a. gestiegen.

Wie geht es weiter? Wo kann DEFAMA in fünf bis zehn Jahren stehen?

