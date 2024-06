Finnischer Versicherer Sampo kauft in Dänemark zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Großfusion in der skandinavischen Versicherungsbranche: Die finnische Sampo will den dänischen Konkurrenten Topdanmark über einen Aktientausch schlucken, an dem sie bereits 48,5 Prozent der Anteile hält.

Die auf Schaden- und Unfall-Versicherungen spezialisierte Topdanmark werde dabei mit 33 Milliarden dänischen Kronen (umgerechnet 4,4 Milliarden Euro) bewertet, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Gemessen an den Schlusskursen vom Freitag zahlt Sampo einen Aufschlag von 27 Prozent auf den Topdanmark-Kurs. Am Montag stiegen Topdanmark um 21,7 Prozent, Sampo gaben um 1,7 Prozent nach.

Sampo könne mit der Übernahme seine Position als führender Sachversicherer in Dänemark stärken, sagte Vorstandschef Torbjörn Magnusson. Die Fusionspartner erwarteten Einsparungen von 65 Millionen Euro und Umsatzsynergien von 30 Millionen Euro im Jahr. Topdanmark warb für die Übernahme: Die Anteilseigner profitierten mit der Annahme des Tauschangebots von einer gut diversifizierten Sampo mit starken Wachstumsperspektiven. "Wir denken, dass das Angebot finanziell attraktiv für die Aktionäre von Topdanmark ist", sagte der stellvertretende Verwaltungsratschef Jens Aalose. Den Verwaltungsrat führt schon jetzt ein Sampo-Manager.

Über einen gleichzeitig angekündigten, 400 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf und die mögliche Zwangsabfindung der Topdanmark-Kleinaktionäre könne man 800 Millionen Euro Kapital freisetzen, erklärte Sampo.

