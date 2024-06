GNW-Adhoc: Adalvo erhält erste Generika-Zulassung in der EU für Liraglutid-Fertigpen

^SAN ?WANN, Malta, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adalvo gibt die erfolgreiche

DCP-Zulassung für Liraglutid-Fertigpens und damit die erste Generika-Zulassung in der EU bekannt. Als Bioäquivalent zu Victoza(®), einem Fertigpen für die Behandlung von Typ-2- Diabetes, erzielte das Peptid-Präparat laut IQVIA im Jahr 2023 einen weltweiten Umsatz von mehr als 4,8 Mrd. US-Dollar. Die erfolgreiche Entwicklung von Liraglutid verdeutlicht die Kompetenz von Adalvo als Anbieter eines vielfältigen und umfassenden Diabetes-Portfolios, das sowohl komplexe Peptid-Präparate zur Injektion als auch niedermolekulare Medikamente zur oralen Einnahme umfasst. Die Verpflichtung von Adalvo zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, differenzierter Produkte bei gleichzeitiger Bewältigung komplexer Produktionsabläufe stärkt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Marktführer in der Pharmabranche. Klicken Sie hier, um das Diabetes-Portfolio von Adalvo anzusehen (https://www.adalvo.com/newsroom/explore-adalvos-comprehensive-diabetes- portfolio) Für Adalvo gibt es keine halben Sachen - der Erfolg steht immer im Fokus. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, schneller und stärker als seine Wettbewerber zu sein und seine Vision mit einem erfolgreichen Team umzusetzen. Adalvo verpflichtet sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards und freut sich darauf, auch weiterhin innovative Lösungen für das Gesundheitswesen zur weltweiten Verbesserung der Lebensqualität von Patienten bereitzustellen. Über Adalvo Adalvo ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen und eines der führenden B2B- Pharmaunternehmen in Europa mit Handelspartnerschaften in mehr als 130 Ländern und für über 140 Handelspartner weltweit. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist die weltweite Verbesserung der Lebensqualität von Patienten. Grundlage dafür sind unser intelligentes Kooperationsnetzwerk und die Verpflichtung, unseren Partnern differenzierte Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität bereitzustellen. Besonders stolz ist Adalvo auf seine Möglichkeiten, Partner bei der Erreichung ihrer Ziele, beispielsweise der Steigerung von Umsätzen oder Erschließung neuer Märkte, zu unterstützen. Das Unternehmen setzt sich unermüdlich für herausragende Leistungen ein, getragen von einer tief verwurzelten Leidenschaft dafür, neue Maßstäbe für ihre Partner zu setzen. Die zielgerichtete Unternehmenskultur verpflichtet sich der weltweiten Verbesserung der Lebensqualität von Patienten. Das dynamische Führungsteam von Adalvo verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Branchenkenntnisse, die zum Erfolg des Unternehmens als zuverlässiger globaler Partner in der Branche beigetragen haben. Kontakt: Gabrielle Cassar, gabrielle.cassar@adalvo.com (mailto:gabrielle.cassar@adalvo.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1e895aa-f689-4215-a1f8- 25285851af9d °