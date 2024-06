IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre Mining ernennt Daniella Dimitrov zum Senior Vice President & Finanzvorstand

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre Mining ernennt Daniella Dimitrov zum Senior Vice President & Finanzvorstand

Vancouver, B.C. - 20. Juni 2024: Calibre Mining (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass Daniella Dimitrov mit Wirkung vom 25. Juni 2024 zum Senior Vice President ("SVP") & Chief Financial Officer ("CFO") des Unternehmens ernannt wurde.

Darren Hall, Präsident und CEO von Calibre, erklärte: "Ich freue mich, Daniella Dimitrov als SVP & CFO im Calibre-Team begrüßen zu dürfen. Daniella ist eine hochqualifizierte Führungskraft mit umfangreicher Führungserfahrung im Bergbau und auf den Kapitalmärkten. Ihre Erfahrung und ihr Ruf machen sie zur richtigen Wahl für die Leitung unseres Finanzteams und wir freuen uns auf ihre wertvollen Beiträge auf unserem Weg zu einem mittelgroßen Goldproduzenten."

Daniella Dimitrov bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bergbau und auf den Kapitalmärkten mit zu Calibre. Bevor sie zu Calibre kam, war sie CFO der IAMGOLD Corporation und eine Zeit lang auch Präsidentin und Interims-CEO (Chief Executive Officer). Zu den früheren Positionen von Frau Dimitrov gehören Partner, Investment Banking, bei Sprott Capital Partners, CEO und davor CFO von Orvana Minerals, Executive Vice Chair von Baffinland Iron und Chief Operating Officer von Dundee Securities. Frau Dimitrov hatte außerdem verschiedene Positionen in der Unternehmensentwicklung im Bereich Bergbau und Finanzdienstleistungen inne. Darüber hinaus verfügt Frau Dimitrov über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung, die sich auf mehr als 15 Jahre erstrecken, unter anderem bei den Canadian Securities Administrators, der Mining Advisory Group von Ontario und mehreren Bergbauunternehmen.

Frau Dimitrov hat einen Global Executive MBA von der Kellogg School of Management und der Schulich School of Business, einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der University of Windsor und ist eine von der National Association of Corporate Directors (NACD) zertifizierte Geschäftsführerin. Frau Dimitrov wurde in der Vergangenheit zu einer der Top 100 Global Inspirational Women in Mining gewählt.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

