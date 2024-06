Milliardärin Melinda Gates spricht sich vor US-Wahl für Biden aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Milliardärin Melinda Gates hat sich im Präsidentschaftswahlkampf für den Demokraten Joe Biden ausgesprochen.

"Frauen verdienen eine Führungspersönlichkeit, die sich um die Probleme kümmert, mit denen sie konfrontiert sind, und die sich für den Schutz ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit, ihrer wirtschaftlichen Stärke und ihrer Fähigkeit, frei und vollständig an einer funktionierenden Demokratie teilzunehmen, einsetzt", schrieb die Philanthropin am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X. Der Kontrast zwischen Biden und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, seinem republikanischen Konkurrenten bei den Wahlen am 5. November, "könnte nicht größer sein, und es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen". Es sei das erste Mal, dass sie einen Kandidaten für das Präsidentenamt öffentlich unterstütze.

Gates verließ in diesem Jahr die Wohltätigkeitsstiftung, die sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Ehemann, dem Microsoft-Gründer Bill Gates, gegründet hatte, mit 12,5 Milliarden Dollar für ihre eigene Wohltätigkeitsarbeit. Die Bill and Melinda Gates Foundation hatte bei den Wahlen 2020 rund 1,8 Millionen Dollar gespendet, den größten Teil davon an die Demokraten. In einem CNN-Meinungsbeitrag vom Donnerstag führte Gates weiter aus, dass Trumps erste Amtszeit die Gesundheit von Frauen, ihre Sicherheit und Freiheit gefährdet habe. Die Trump-Kampagne gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

