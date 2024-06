Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Bund-Länder-Gipfel in Sachen Migration

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Bund-Länder-Gipfel in Sachen Migration:

"Wenn Bund und Länder jetzt darüber beraten, das Problem der (illegalen) Migration außer Landes und Asylverfahren in vermeintlich oder tatsächlich sichere Drittstaaten zu verlagern, ist dies keine Lösung, die wirklich trägt und auf die sie stolz sein können. Bosnien-Herzegowina, das nun im Gespräch ist, solche ausgelagerten Verfahren für Deutschland zu übernehmen, ist selbst ein Staat, der aus der Zeit des Jugoslawien-Krieges bittere Flüchtlingserfahrung hat. Es fühlt sich völlig falsch an, diesem Land nun eine Aufgabe zu übertragen, mit der Deutschland sich nicht länger befassen will - es ist wie die Flucht vor der Flucht."/yyzz/DP/ngu