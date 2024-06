Wachstum ohne Ende?! Dies könnte bald meine größte Depotposition sein

417 % mehr Umsatz, 271 % mehr Free Cashflow und eine Aktienkurssteigerung von 375 % (Stand aller Angaben: 10.06.2024). So hat sich der Cybersicherheits-Spezialist CrowdStrike (WKN: A2PK2R) seit meinem Erstkauf im Frühjahr 2020 entwickelt. Damit (und aufgrund einiger Nachkäufe seitdem) ist die Aktie nun auf Platz vier meiner größten Depotpositionen vorgerückt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktie mittelfristig zu meiner größten Depotposition heranreifen wird. Denn sowohl das aktuelle Unternehmenswachstum als auch die weiteren Aussichten sind meiner Ansicht nach phänomenal.

Starke aktuelle Geschäftsentwicklung

Wir beginnen mit einem Blick auf das Ende April 2024 abgelaufene Quartal. Während Wettbewerber wie Palo Alto Networks und Fortinet von einem schwierigen Marktumfeld berichteten, konnte CrowdStrike die (hohen) Erwartungen der Analysten abermals übertreffen. Der Umsatz stieg um 33 % und nähert sich damit der magischen Marke von 1 Mrd. US-Dollar im Quartal. Dieses Wachstum wird von einer steigenden Anzahl Kunden sowie von mehr Umsatz je Kunde getragen. Dass der Umsatz je Kunde weiterhin stark steigt, liegt daran, dass die Kunden immer mehr Module der Falcon-Plattform nutzen – zum Beispiel für den Schutz von Endgeräten, für das Identitätsmanagement oder für den Schutz in der Cloud. 65 % der Kunden nutzen nun fünf oder mehr Module von CrowdStrike – im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 62 %.

Noch beeindruckender als das Umsatzwachstum finde ich die Free Cashflow-Generierung. Die Free-Cashflow-Marge konnte weiter gesteigert werden – auf nun 35 % (Vorjahr: 33 %). So wurde ein Free Cashflow von 323 Mio. US-Dollar generiert, der die Netto-Liquidität des Unternehmens auf rund 3 Mrd. US-Dollar ansteigen ließ. Trotz hoher Ausgaben für das Wachstum und aktienbasierte Vergütung wurde ein ordentlicher Gewinn von 46 Mio. US-Dollar (+ 9.717 %) erzielt.

Langfristige Wachstumsgeschichte

Damit reiht sich das Quartal perfekt ein in die langfristige Wachstumsgeschichte von CrowdStrike. Trotz extremer Wachstumsraten in den Vorjahren und einer herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation mit entsprechenden Auswirkungen auf IT-Budgets hört der Cybersicherheits-Anbieter einfach nicht auf zu wachsen. Wachstum ohne Ende?!

in Mio. US-Dollar GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2023 GJ 2024 Umsatz 481 875 1.450 2.240 3.060 Free Cashflow 13 293 442 677 938

Quelle: Investor Relations CrowdStrike (Hinweis: Das Geschäftsjahr endet jeweils Ende Januar des Jahres).

CrowdStrike wächst so seit Jahren stärker als seine Wettbewerber und ist im Bereich Endpoint Security mittlerweile Marktführer. Als solcher profitiert das Unternehmen davon, dass der Schutz von Endgeräten wie Laptops und Handys vor Cyberangriffen immer wichtiger wird. Denn da mehr Geräte mit dem Internet verbunden sind und Systeme immer komplexer werden, richten erfolgreiche Cyberattacken immer größeren Schaden an.

Um diese Schäden abzuwenden, setzt die cloudbasierte Falcon-Plattform von Beginn an auf Künstliche Intelligenz. Billionen von Signalen in der Woche werden mittels Künstlicher Intelligenz auswertet, um Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Entsprechend wird die Lösung besser, je mehr Nutzer sie hat. Künstliche Intelligenz ist bei CrowdStrike kein Modewort, sondern seit Jahren gelebte Realität.

Darüber hinaus erschließt sich das gründergeführte Unternehmen kontinuierlich neue Bereiche wie Log Management oder Identitätsschutz und positioniert sich so mittlerweile als Komplettanbieter im Bereich Cybersicherheit und Überwachung. Entsprechend groß beziffert das Management den adressierbaren Gesamtmarkt. Im Jahr 2024 sei dieser 100 Mrd. US-Dollar groß und solle bis zum Jahr 2028 auf 225 Mrd. US-Dollar wachsen.

Blick nach vorne und Bewertung der CrowdStrike-Aktie

Mit einem Umsatz von 3 Mrd. US-Dollar im letzten Geschäftsjahr bedient CrowdStrike erst einen Bruchteil dieses Marktes. Natürlich sind die Aussagen des Managements zum Gesamtmarkt mit Vorsicht zu genießen, aber das postulierte Ziel von 10 Mrd. US-Dollar jährlich wiederkehrendem Umsatz bis ca. 2030 scheint mir durchaus machbar. Setzt man die anvisierte Free Cashflow-Marge von 34 bis 38 % darauf, kommt man im Mittelwert auf einen Free Cashflow von 3,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030.

Gemessen daran erscheint der heutige Unternehmenswert von 82 Mrd. US-Dollar nicht extrem. Schließlich münzt sich dieser in ein Multiple auf den dann erwarteten Free Cashflow von 23 um. Doch bis 2030 ist es noch eine Weile hin. Zieht man den Free Cashflow des abgelaufenen Geschäftsjahres heran, steigt das Multiple auf 87. Das ist definitiv sehr hoch. Daher kaufe ich nun keine CrowdStrike-Aktien nach. Ein (Teil-)Verkauf meiner Position kommt für mich jedoch auch nicht in Betracht. Denn auf lange Sicht traue ich CrowdStrike aufgrund seiner Markt- und Technologieführerschaft in einem absoluten Wachstumsmarkt einen Unternehmenswert von deutlich über 100 Mrd. US-Dollar zu – dann könnte die Aktie auch zu meiner größten Depotposition aufsteigen.

