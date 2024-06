Auf Richtungssuche | NVIDIA erneut Gewinnmitnahmen

Wir sehen nach dem Wochenende eine uneinheitliche bis leicht freundliche Tendenz. Während der S&P 500 vergangene Woche 0,6 Prozent zulegen konnte, ging es im Dow Jones um 1,5 Prozent bergauf. Der Nasdaq schloss unverändert, mit Gewinnmitnahmen bei den Big Tech-Aktien. In acht der letzten neun Wochen ging es in dem Index ungebrochen aufwärts. Die Nachrichtenlage ist insgesamt ruhig, mit an diesem Montag weder wichtigen Ergebnissen noch Wirtschaftsdaten. Broadcom soll laut Medienberichten mit ByteDance einen fortgeschrittenen KI-Chip entwickeln, der von den verhängten Exportrestriktionen der USA nicht betroffen sei. Die Aktie könnte von der Meldung profitieren. Wie seit Tagen berichtet, wirft die EU Apple offiziell vor mit dem App Store gegen Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben. Boeing steht ebenfalls vor einer aktiven Woche.





00:00 Intro

00:44 Überblick

01:20 Insider-Verkäufe bei Nvidia?

02:37 Magnificent 7

03:56 Wirtschaftsnachrichten

05:41 US Wahlkampf | Volatilität | China

08:54 Parlamentswahlen FRA | China & Zölle | Japan

12:20 Wochenhighlights (u.a. FedEx) | Nike

14:00 Micron | Broadcom | Apple

18:30 IBM | Micron

19:41 PayPal | Block | Affirm

20:30 Planet Fitness | Walgreens | Anleihemarkt

21:56 Boeing | COMAC | Starbucks



