ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Deutsche Börse auf 220 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner passte seine Schätzungen für die Börsenbetreiber am Montagabend an höhere Transaktionsaktiväten an. Mit seiner Schätzung für den Überschuss je Aktie (EPS) der Eschborner im zweiten Quartal liegt er um sechs Prozent über dem Konsens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

