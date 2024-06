Preis-Leistungs-Verhältnis ist kaufentscheidend - Nachhaltigkeit wird wichtiger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Deutschen schauen beim Shoppen vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dies ist den meisten Menschen am wichtigsten und ausschlaggebend für Kaufentscheidungen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag zu einer Umfrage des Kölner Brancheninstituts IFH unter mehr als 1500 Personen mitteilte. An zweiter Stelle stehe die Langlebigkeit der Produkte vor der Qualität. Auf die Reparaturfähigkeit einer Ware legen mehr als 70 Prozent der Befragten Wert, auf faire Produktionsbedingungen mehr als 60 Prozent. "Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen nachhaltig ein", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Rund zwei Drittel der Befragten zählten sich zu den Nachhaltigkeitsbewussten. Im Vorjahr waren es noch acht Prozent weniger. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, nachhaltig einzukaufen. Das entspreche binnen Jahresfrist einem Anstieg um neun Prozent.

Für Menschen, die nachhaltig einkaufen, steht demnach die Langlebigkeit von Produkten an erster Stelle, gefolgt von hoher Qualität. Ihnen sind zudem nachhaltige Materialien, faire Produktionsbedingungen und eine nachhaltige Verpackung deutlich wichtiger als der Gesamtheit der Verbraucher.

Werden Kleidungsstücke, Technik oder Möbel benötigt, ist der Neukauf jedoch weiter die bei Verbraucherinnen und Verbrauchern beliebteste Option. Für mehr als 40 Prozent der Befragten kommt bei Fahrrad, Schrank, Gartenmöbeln und Kinderkleidung allerdings ein Gebrauchtkauf infrage. "Der Kauf neuer Ware bleibt bei Verbrauchern die erste Wahl", betonte Genth. Doch auch ein Neukauf könne nachhaltig sein - "etwa durch eine Entscheidung für Produkte aus recycelten Materialien oder fairer Produktion".

