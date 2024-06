EQS-News: Berlin Cures beruft neue Mitglieder in den Aufsichtsrat, um die Entwicklung von BC 007 voranzutreiben

Emittent / Herausgeber: Berlin Cures Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Berlin Cures beruft neue Mitglieder in den Aufsichtsrat, um die Entwicklung von BC 007 voranzutreiben



26.06.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin Cures gibt die Ernennung von Craig T. Basson, Gerrard Terlouw und Oliver von Stein in den Aufsichtsrat des Unternehmens bekannt. Sie folgen auf Ulf Berg, Georg Nederegger und Johannes Müller.

Die neuen Aufsichtsratsmitglieder werden die Vorbereitungen für die Auswertung der Daten aus der Phase-II-Studie bei Long COVID unterstützen und die künftige Strategie, Geschäftsentwicklung und Lizenzierung mitgestalten.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Long COVID bleiben strategische Prioritäten, wobei die unternehmenseigene Plattformtechnologie zusätzliche Perspektiven eröffnet.

Berlin, 26. Juni 2024

– Berlin Cures, ein Vorreiter beim Einsatz Aptamer-basierter Therapien bei Autoimmunerkrankungen, hat heute wichtige Veränderungen in seinem Aufsichtsrat bekannt gegeben. Ziel der Neubesetzung ist es, die Entwicklung des führenden Wirkstoffkandidaten BC 007 voranzutreiben, der derzeit in einer klinischen Phase-II-Studie bei Long COVID erprobt wird. Berlin Cures begrüßt drei neue Mitglieder, die umfangreiche fachliche und strategische Expertise in den Aufsichtsrat des Unternehmens einbringen:

Craig T. Basson

, MD, PhD ist ein renommierter Arzt und Wissenschaftler mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der kardiovaskulären Medizin. Durch seine Forschungstätigkeit und Führungspositionen in der pharmazeutischen Industrie verfügt er über umfangreiche Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung mit besonderem Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gerrard Terlouw

, PhD, MBA verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der pharmazeutischen Industrie in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsentwicklung. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich der Wirkstofflizensierung und Unternehmensübernahmen in zahlreichen therapeutischen Bereichen. Darüber hinaus wird der CEO von Berlin Cures,

Oliver von Stein

, PhD, dem Aufsichtsrat beitreten und seine umfangreiche Managementerfahrung aus verschiedenen Führungspositionen in der pharmazeutischen Industrie und der Leitung von Berlin Cures als CEO einbringen.

Im Zuge dieser Neubesetzungen scheiden Ulf Berg, Johannes Müller und Georg Nederegger nach vielen erfolgreichen Jahren mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat aus. Johannes Müller wird in seiner Funktion als Chief Science Office Teil des Management-Teams von Berlin Cures bleiben und die Forschungsaktivitäten des Unternehmens weiter vorantreiben.

„Wir freuen uns, Craig Basson, Gerrard Terlouw und Oliver von Stein in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen der klinischen Entwicklung, Immunologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Geschäftsentwicklung wird die Weiterentwicklung unserer BC 007-Plattformtechnologie entscheidend voranbringen. Gemeinsam wollen wir das Leben von Patienten weltweit entscheidend verbessern“, sagt

Rainer Böhm, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Berlin Cures

. „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats und des Managements von Berlin Cures möchte ich Ulf Berg, Johannes Müller und Georg Nederegger unseren aufrichtigen Dank für ihre großartige Unterstützung aussprechen. Ihre Expertise und ihr Rat in den vergangenen Jahren haben entscheidend dazu beigetragen, dass Berlin Cures die jüngsten Meilensteine wie die laufenden Studien zu Long COVID und Herzinsuffizienz erreichen konnte. Wir werden auch in Zukunft in engem Austausch bleiben und von ihrer wertvollen Erfahrung und ihrem Rat profitieren.“

Berlin Cures ist ein Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Medikamente auf Aptamer-Basis, die pathogene funktionelle Autoantikörper (fAAKs) neutralisieren können. fAAKs spielen bei der Entwicklung einer Vielzahl von Autoimmunkrankheiten eine Rolle, darunter Long COVID, Herzinsuffizienz, Glaukom, ME/CFS und viele mehr. Der führende Wirkstoffkandidat BC 007 (Rovunaptabin) des Unternehmens zielt auf diese schädlichen fAAKs ab und hat somit das Potenzial, die Ursache verschiedener Autoimmunkrankheiten zu bekämpfen. Das Unternehmen hat bereits eine Phase-IIa-Studie mit BC 007 bei Herzinsuffizienz abgeschlossen und führt derzeit eine Phase-II-Studie in der Indikation Long COVID durch, deren erste Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 erwartet werden.

Gleichzeitig bereitet sich Berlin Cures auf eine anschließende Phase-III-Studie in der Indikation Long COVID vor, die für eine Marktzulassung entscheidend sein wird. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach Finanzierungspartnern, um nach einem erfolgreichen Abschluss der Phase II schnellstmöglich mit einer Phase III beginnen zu können.

Weitere Informationen zum Aufsichtsrat von Berlin Cures finden Sie

hier

.

Über Berlin Cures:

Das Team von Berlin Cures erforscht seit mehr als zwei Jahrzehnten funktionelle Autoantikörper (fAAKs) und hat erfolgreich ein Molekül identifiziert, das diese effektiv neutralisieren kann. Für BC 007 liegen vielversprechende präklinische Ergebnisse vor. In einer kürzlich abgeschlossenen Phase-IIa-Studie bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz konnte BC 007 eine langfristige Neutralisierung der Autoantikörper nach einer einzelnen Dosis erzielen. Darüber hinaus konnte bei den mit BC 007 behandelten Herzpatienten eine signifikante Verbesserung der Herzfunktion gezeigt werden. Das Potenzial von BC 007 als wirksame Therapie gegen Long COVID wurde erkannt, als Seren von Long-COVID-Patienten positiv auf fAAKs getestet wurden, was durch klinische Beobachtungen in vier Fallstudien gestützt wurde. Indem Berlin Cures mit dieser einzigartigen Biotechnologie die Ursache von fAAK-assoziierten Krankheiten bekämpft, leistet das Unternehmen Pionierarbeit, um dieses schwerwiegende Gesundheitsproblem grundlegend zu adressieren.

Berlin Cures führt derzeit eine klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID, einem akuten und eskalierenden globalen Gesundheitsproblem, durch, um aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit zu erhalten. Erste Ergebnisse werden in Q4 2024 erwartet.

Kontakt:

FGS Global

E-Mail:

berlincures-eu@fgsglobal.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.